Три страны Европы перестали выдавать визы гражданам России

Чешская республика приостанавливает выдачу виз гражданам России Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

ЧЕХИЯ

«Чешская республика приостанавливает выдачу виз гражданам России, исключение составляют гуманитарные случаи», - объявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после заселения Национального совета по безопасности.

Чехия закрывает два своих консульства в России - в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Посольство в Москве продолжает работу, но документы на чешские шенген не будут принимать и там. Как и во всех дипломатических миссиях Чехии, подчеркнул Фиала. То есть граждане России не смогут подать документы ни в странах СНГ, ни в США, ни в Израиле.

Также Чехия закрывает два российских консульства на своей территории, в Карловых Варах и Брно.

Чехия формально открыта для туристов, в том числе и российских, однако для въезда, помимо визы, необходим сертификат о вакцинации, препаратом, одобренным EMA (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson). Поэтому массового турпотока нет.

ЛАТВИЯ

Латвия планировала открыться для российских туристов с 1 марта - причём, в отличие от Чехии, просто с отрицательным ПЦР-тестом.

Однако 24 февраля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич написал в Twitter, что балтийская страна приостановит выдачу виз гражданам РФ. Исключение также сделано для случаев, связанных с особыми гуманитарными причинами.

ЛИТВА

Пандемийные ограничения Литва собиралась снять 31 марта и разрешить въезд российским туристам с отрицательным ПЦР-тестом. Визовые центры балтийского государства в 25 российских городах России только что начали принимать документы на туристические визы.

Но теперь ситуация изменилась: Литва приостановит выдачу шенгенских виз гражданам России, сообщил МИД страны.