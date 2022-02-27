Элизабет Тейлор: «Я спала не с большим количеством мужчин, чем другие актрисы. Просто я всегда выходила за них замуж!»

Тейлор на протяжении десятилетий была самой знаменитой женщиной в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда в 2011 году Элизабет Тейлор умерла, критик Роджер Эберт написал: «Она была большой актрисой и еще большей звездой. О немногих смертях можно сказать, что они завершают целую эру, но о ее смерти - можно».

Тейлор получила два «Оскара» и множество наград за достижения всей карьеры, снялась в десятке великих фильмов (не считая еще десятков картин калибром поменьше) и на протяжении десятилетий была самой знаменитой женщиной в мире (с конца 50-х и до появления Джоли ни об одной здравствующей голливудской актрисе не писали так много). И, по мнению многих, она была самой красивой в мире женщиной. Культуролог Камилла Палья то сравнивала ее с языческой богиней, то восклицала: «Через звезд, подобных Тейлор, мы ощущаем силу легендарных женщин, таких, как Далила, Саломея или Елена Троянская, силу, переворачивавшую мир».

Она была большой актрисой и еще большей звездой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Она зарабатывала немыслимые деньги (и при этом благодаря своей славе смогла собрать на благотворительность больше, чем заработала за всю жизнь). Ей принадлежали легендарные драгоценности (например, гигантская жемчужина «Ла Перегрина», считающаяся самой старой и знаменитой в мире, в буквальном смысле сошла с полотна Рубенса - она была на королеве Испании Изабелле Французской, когда в 1625 году художник писал ее портрет). Тейлор восемь раз выходила замуж (и шутила: «Я спала не с большим количеством мужчин, чем другие актрисы, просто всегда оформляла с ними брак!») Даже процесс ее старения, даже ее болезни становились поводом для новых сенсационных публикаций.

Исполняется 90 лет со дня рождения легендарной звезды Голливуда Элизабет Тейлор Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК РАЗЛУЧНИЦА ПОЛУЧИЛА «ОСКАР» ЗА РОЛЬ БЛУДНИЦЫ

И папа, и мама Элизабет Роузмонд Тейлор были американцами, но родилась она в 1932 году в Лондоне (родители переехали туда в 1929 году: отец был арт-дилером и открыл в британской столице галерею). Как результат, с рождения у Элизабет было двойное британско-американское гражданство - это позволило ей в конце ХХ века получить звание Дамы-командора Превосходнейшего Ордена Британской империи.

Когда Лиз было семь лет, над Европой нависла угроза большой войны - и семья вернулась в Америку. А точнее, в город Лос-Анджелес, частью которого является Голливуд. Элизабет росла редкой красавицей, и родителям все время советовали отвести ее на кинопробы. Мать поначалу упиралась, но потом решила попробовать - и в 1942 году девочка дебютировала в кино, в фильме «Каждую минуту кто-то рождается».

Поначалу она не очень нравилась голливудским кастинг-директорам: говорили, что у нее слишком взрослый взгляд. Ей доставались совсем небольшие роли. Но, тем не менее, вскоре ей доверили главную - в фильме «Национальный бархат». Героиней была девочка-англичанка Велвет (это имя и переводится как «бархат»), одержимая скачками. Юную актрису, которая хорошо держалась бы в седле и при этом говорила бы с британским акцентом, на студии искали несколько лет, и Тейлор стала для продюсеров подарком.

Фильм стал большим хитом, и с момента его выхода 12-летняя Элизабет могла считать себя звездой. Детские роли (в таких картинах, как «Лэсси возвращается домой» или «Маленькие женщины») быстро сменились взрослыми: в комедии «Отец невесты» (1950) Тейлор уже выходила замуж, в «Месте под солнцем» (1951) - осовремененной экранизации «Американской трагедии» Драйзера - стала богатой и ослепительно прекрасной возлюбленной героя, готового на все, чтобы войти в высшее общество. (Чарли Чаплин потом назвал «Место под солнцем» «величайшим в истории фильмом об Америке»). В 50-е она играла и в костюмных лентах («Айвенго»), и в нехитрых мелодрамах («Рапсодия», странным образом добравшаяся до советского проката), и в эпосах типа трехчасового «Гиганта», и в экранизациях пьес Теннесси Уильямса - «Кошка на раскаленной крыше», «Внезапно, прошлым летом…» При такой стремительной и блестящей карьере не заставил себя долго ждать и первый «Оскар» - Тейлор получила его в 29 лет за роль дорогой и роскошной проститутки в фильме «Баттерфилд, 8».

Она зарабатывала немыслимые деньги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И все же многим тогда казалось, что награду она не заслужила: получила ее за красоту и известность, а не за актерское мастерство. К тому моменту ее имя не покидало обложки таблоидов и низкопробных журнальчиков о звездах. Она была замужем уже в четвертый раз - и это во времена, когда даже один развод многие считали скандалом. Первый брак заключила с молодым красавцем и миллионером Конрадом «Никки» Хилтоном, наследником гостиничной империи. Всей Америке казалось, что этот союз придуман на небесах. Увы, вскоре Элизабет поняла, что Хилтон - игрок и пропойца; когда он начал ее избивать (а он был в ярости из-за того, что его начали воспринимать в первую очередь как супруга кинозвезды), пришлось подать на развод. Вторым мужем стал британский актер Майкл Уайлдинг, старше ее на 19 лет. У них родилось двое сыновей, и брак продлился дольше - не восемь месяцев, как с Хилтоном, а четыре с лишним года, - но характеры у супругов были слишком разными. Третьим мужем стал продюсер Майкл Тодд; он осыпал жену подарками, старался превратить всю ее жизнь в праздник и стал единственным, с кем Тейлор не развелась - Тодд разбился на частном самолете, названном в честь жены «Лиз», через год с небольшим после свадьбы. Словно бы ища утешения (а она очень сильно и искренне горевала), вдова завела роман с другом Майкла, актером Эдди Фишером, за которого и вышла замуж через несколько месяцев.

Фишер ради брака с Элизабет развелся с законной женой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом Уайлдинга она увела у его многолетней пассии Марлен Дитрих (та выходить за него не собиралась, но все равно была, мягко говоря, недовольна). А Фишер ради брака с Элизабет и вовсе развелся с законной женой, молодой актрисой Дебби Рейнольдс - очаровательной, добропорядочной, воплощавшей все идеалы буржуазного американского общества 50-х. Это был скандал погромче того, который случился, когда Брэд ушел от Дженнифер к Анджелине. Об этом шумела вся Америка. И руководство студии MGM не случайно назначило Тейлор на роль девушки легкого поведения в «Баттерфилд, 8» - в глазах публики такая роль прекрасно сочеталась с дурной славой разлучницы. Не подозревая о грядущем «Оскаре», Тейлор пыталась отказаться от роли (и потом говорила, что ненавидит этот фильм). Она согласилась сниматься только после того, когда студия утвердила Эдди Фишера на одну из главных мужских ролей. (Кстати, Фишер потом говорил, что в постельной сцене они с Тейлор занимались сексом по-настоящему; может быть, именно по этой причине сцену, показавшуюся в 1960 году уж чересчур неприличной, из фильма и вырезали).

Но, конечно, все предыдущие браки и скандальные романы Тейлор выглядели детской игрой в крысу на фоне отношений с Ричардом Бертоном, которые начались на съемках «Клеопатры».

КАК ВАТИКАН ОСУДИЛ ЕЕ ЗА «ЭРОТИЧЕСКОЕ БРОДЯЖНИЧЕСТВО»

Продюсеру Уолтеру Уэнджеру с юности хотелось снять фильм о самой пленительной царице древности. В середине 50-х время пришло: в Голливуде началась эпоха «суперколоссов», грандиозных, широкоэкранных, цветных постановок, которые должны были заманить зрителя в кинотеатры, отвлекая его от маленького черно-белого телеэкрана (телевидение тогда казалось опаснейшим конкурентом кинематографа). На фильмы тратились бешеные деньги, античные интерьеры были в Голливуде самыми модными.

Актриса в роли Клеопатры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда Уэнджер позвонил Тейлор с предложением сыграть Клеопатру, трубку взял Фишер. Он передал предложение жене. Та в шутку бросила: "Конечно, нет проблем. Передай ему, что за миллион долларов я это сделаю". Прошло несколько месяцев - и она стала первой голливудской кинозвездой, которая получила за фильм гонорар в миллион.

Однако именно из-за Тейлор начались неприятности. Съемки, начавшиеся было в Англии, были прерваны из-за ее болезни: то, что начиналось, как легкая простуда, закончилось менингитом. Пока актриса болела, продюсер решил переделать сценарий, а режиссер Рубен Мамулян - покинуть проект (вместе с ним ушли исполнители главных мужских ролей Питер Финч и Стивен Бойд). Тейлор выздоровела, но сразу вновь попала в больницу: у нее началась пневмония, пришлось делать трахеотомию (все было настолько серьезно, что одна газета тогда даже опубликовала новость о ее смерти). И на этом проблемы не закончились: врачи запретили поправившейся Тейлор работать в сыром английском климате, и группа поехала в солнечный Рим. Из-за этого все уже снятые сцены пришлось переделывать. За время съемок в Италии рабочие студии "Чинечитта" сперли оборудования на несколько миллионов долларов. Барышни, игравшие рабынь египетской царицы, устроили забастовку, потому что пылкие итальянцы к ним слишком активно приставали (!). Говорят, однако, что самой большой неприятностью для продюсеров стали капризы Тейлор. За несколько лет съемок она слишком хорошо поняла, что судьба фильма зависит от нее, и, если она откажется сниматься, вся студия 20th Century Fox вылетит в трубу… «Клеопатра» в итоге обошлась в 43 миллиона долларов, став самым дорогим фильмом в истории кино, и еле-еле окупилась в прокате.

Но главное - Марка Антония в фильме сыграл Ричард Бертон, которого Тейлор фактически назначила на роль сама, увидев на бродвейской сцене в мюзикле «Камелот». Свидетели съемок их первой совместной сцены говорили, что между Бертоном и Тейлор словно пробегал электрический ток. Естественно, Ричард был женат, и, естественно, Элизабет это не остановило. В печати появились их фотографии на роскошной яхте в Италии - после чего Тейлор публично осудили в Ватикане (буквально за «эротическое бродяжничество»!), а какая-то высокоморальная женщина из конгресса США потребовала официально запретить парочке въезд в страну. Но вскоре оба получили развод, и Тейлор вышла за Бертона.

Это были чрезвычайно бурные отношения. Бертон был великим актером (то, что он так и не получил «Оскара», многие до сих пор считают позором Киноакадемии), а еще - законченным пьяницей, литрами хлеставшим бренди и коктейли «Мартини». Элизабет тоже полюбила алкоголь. Бывало, что они дрались, но, несмотря на это, прожили в браке десять лет. В 1974-м развелись, но тут же начали писать друг другу пронзительные письма (Бертон: «Ты несешь огромную ответственность, потому что, если ты бросишь меня, мне придется покончить с собой. Боюсь, без тебя мне нет жизни»). Уже на следующий год они поженились снова, чтобы через десять месяцев развестись окончательно.

После «Клеопатры» они вместе снялись еще в десяти фильмах (за один из них, «Кто боится Вирджинии Вульф?», Тейлор получила второго «Оскара», и на этот раз справедливость награды никто уже не оспаривал). Тратили сотни тысяч долларов (сегодня, с учетом инфляции, это были бы миллионы) на роскошную жизнь, путешествия, виллы, меха, платья для Элизабет… Бертон дарил жене драгоценности - кроме жемчужины «Ла Перегрина», алмазы (один, 33-каратный, сейчас называется «Элизабет Тейлор», второй, 69-каратный - «Тейлор-Бертон»). Безусловно, он был главным мужчиной в ее жизни - она и сама говорила, что все остальные мужчины (а она еще дважды выходила замуж, за политика Джона Уорнера и за простого рабочего Ларри Фортенски) были нужны, просто чтобы открывать перед ней двери и подавать пальто.

Ей многие завидовали, а многие искренне ненавидели ее за распутство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК СПРАВИТЬСЯ С РАКОМ И АЛКОГОЛИЗМОМ И ДОЖИТЬ ДО 79 ЛЕТ

Ей многие завидовали, а многие искренне ненавидели ее за распутство. На радость злопыхателям она перенесла огромное количество болезней. Получила травму черепа и сильно повредила позвоночник, когда упала с лошади на съемках «Национального бархата». Острое воспаление легких случалось с ней много раз. Горло, и так подвергшееся из-за пневмонии трахеотомии, она потом еще пропорола куриной косточкой, подавившись ею на банкете (а потом заболела ларингитом, а потом у нее было воспаление слюнных желез…) Правый глаз был поврежден сначала попавшим в него осколком камня, потом, через 24 года - металлической занозой. И это не считая серьезных гинекологических проблем, перелома ноги и разрыва связок (на той же ноге!), протезирования обоих бедренных суставов, доброкачественной опухоли в мозгу, рака кожи… И алкоголизма, от которого она лечилась в клинике Бетти Форд (став первой звездой, которая публично в этом призналась).

Статья о Тейлор, опубликованная в 1990-м в итальянском журнале «Оджи» и перепечатанная в «Советском экране», называлась «Здоровое у нее только сердце». Сглазили: через несколько лет у нее развилась застойная сердечная недостаточность, в конце концов и ставшая причиной смерти.

На церемонии прощания собравшимся пришлось ждать появления гроба 15 минут. Потом оказалось, что такова была воля самой Тейлор, вечно всюду опаздывавшей и пожелавшей в качестве последней шутки опоздать на собственные похороны.