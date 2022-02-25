Черные квадраты, «нет войне» и украинские флаги: хайп, который не заслужили

Владимир Путин 24 февраля принял решение о специальной военной операции Фото: REUTERS

Заговорили даже те, кто всегда молчали. Те, кто никогда не называли себя лидерами мнений и сторонились активной гражданской позиции. Люди решились высказать свое мнение, когда Владимир Путин 24 февраля принял решение о специальной военной операции. Кто-то добавил к своей гламурной фотографии флаг Украины, кто-то сменил аватарку на черный квадрат или написал «нет войне». У меня только один вопрос ко всем этим людям: «А почему вы так не делали в мае 2014 года?»

Ответ понятен – было просто наплевать. А сейчас можно похайповать: продемонстрировать свою значимость и показать «патриотизм». Вот только разве может человек любить свою страну, сострадать людям, которые оказались в реальных военных условиях, если они пишут, что «мне не интересны причины войны» или «это приведет к горю в Украине и в России»?

- Меня всегда интересовала природа и никогда не интересовала политика. Я преподаватель и популяризатор науки-биологии, я учу детей, пытаюсь учить взрослых. Я не ходил на митинги, не ходил на выборы и голосования. Я против войны. Мне она не нужна. Не интересны ее причины.

- Сегодня взгляды тех, кто поддерживает эту войну, я считаю именно людоедскими. То, что происходит - ужасный ужас и маниакальное безумство. Приведет только к горю и страданиям людей - и в Украине, и в России.

В этих и подобных комментариях нет ни слова о Донбассе. А это и есть те самые причины, о которых людям не интересно знать. Никто не хочет смотреть в корень проблемы. А началось все намного раньше – лодку в Украине раскачивать стали еще в 2004 году, тогда была придумана «Оранжевая революция». Раскол страны произошел, но все притихло. Украинская часть народа пыталась навязывать свою культуру, а русскоязычное население голосовало за кандидата, который будет отстаивать и их права. Правители менялись, только с каждым годом все больше и больше навязывалась украинизация. Русский язык вторым государственным не сделал ни один президент, хотя было много обещаний. Более того, русский язык вытесняли, навязывалась украинская культура в университетах. Русских людей считали второсортными.

- Последним объединяющим мероприятием было Евро-2012 года. Гордость была за то, в каком положении сейчас Украина, а жилось тогда людям хорошо. Донецк принимал футбольные команды, было единение, еще могли говорить и по-русски, и по-украински, а потом случился кровавый Майдан 2013 года, - вспоминает Евгений, знакомый из Донецка.

Потом свергли президента, назначили выборы, хотели получить бюллетени из Донецкой области, которая отказалась принимать участие. Занять кресло тогда хотел Петр Порошенко, и именно 26 мая 20214 года был отдан приказ бомбить донецкий аэропорт, который не выпускал самолет с бюллетенями, которые жители Донецка не заполняли. Война началась.

- Мы кричали, что нас бомбит украинская армия. Мы пытались докричаться, но мир не слышал нас. Чем могла, тем помогала Россия. А потом Россия стала агрессором. Украина перевернула все вверх дном. Свои авиационные налеты и сброшенные бомбы они называли «спецоперацией по ликвидации террористов», но убивали мирных людей. Погибло 13 тысяч людей, среди них около 300 детей. Вот это уже и была война, – говорит Людмила, жительница Харцызска.

Но тогда всем было не до этого. Никто не сопоставлял, что людей бомбят за русские идеи, за право говорить по-русски. Тогда все восприняли войну в Донбассе, как «локальную войну» - сами разберутся, а мы пока будем жить своей жизнью. А теперь вдруг люди стали писать в соцсетях, что «сводки новостей похожи на фильм-апокалипсис», «мы надеялись проскочить».

И важно, когда открываешь предыдущие посты людей, то еще пару дней назад они публиковали счастливые фотографии с отдыха на Бали, хвастались модными обновками, а теперь рассуждают о войне с величием и якобы с осознанностью. Проспали восемь лет? Не заметили, как война началась, и только сейчас вдруг прозрели.

Поверьте, люди в Донбассе не желают войны никому, потому что они знают, что такое прятаться в подвалах, как страшно слышать разрыв бомб, как ужасно хоронить родственников. Вот только все эти годы слышали только «это не взрыв, а кондиционер упал», «вы сами в себя стреляете».

- Да, и сейчас люди не проявляют сочувствия, а больше думают о своих деньгах, о количестве пармезана в холодильнике. У меня свекр танкист, который прошел Великую отечественную войну, говорил: «Мы все сможем пережить, лишь бы не стреляли». А ведь по Донбассу стреляют до сих пор, даже когда началась операция по ликвидации военных баз ВСУ, - рассказывает дончанка Ольга.

- Где были раньше все эти люди с лозунгами «нет войны»? То есть еще вчера вам нравилась война, когда убивали женщин, детей, стариков в Донбассе, а сейчас что-то не понравилось? Кто сказал, что стыдно защищать людей от войны, которые восемь лет никак не могут отбить нападение со стороны Украины? – говорит Владимир, житель Москвы.