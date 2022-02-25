В Москве тело известного автора учебников по истории обнаружили спустя неделю после смерти

Соседи рассказали полицейским, что пожилая женщина из соседней квартиры перестала выходить на улицу и не открывает дверь. Фото: Александр ГЛУЗ

Несколько дней назад жители одного из домов на Зелёном проспекте на востоке столицы обратились в полицию. Они рассказали, что пожилая женщина из соседней квартиры перестала выходить на улицу и не открывает дверь. Соседи забеспокоились, ведь они знали, что у 79-летней Любови Ивановны Семенниковой нет родственников. По крайней мере, её никто не навещал. Поэтому жители соседних квартир присматривали за пенсионеркой и по возможности ей помогали.

Но недавно пожилая женщина куда-то пропала, соседи пытались достучаться до неё самостоятельно, но их попытки не увенчались успехом. Тогда они позвонили в правоохранительные органы. На указанный адрес направили наряд полиции. Когда оперативники вскрыли дверь квартиры и вошли внутрь, в одной из комнат они нашли Любовь Ивановну. Женщина была мертва.

— Поступило обращение, что квартире на Зелёном проспекте проживает одинокая женщина, которая несколько дней не открывает дверь. Внутри было обнаружено тело 79-летней женщины, давность наступления смерти около 7 дней, — сообщил источник kp.ru.

Семенникова Любовь Ивановна была очень известным и уважаемым человеком в области образования, доктором исторических наук и профессором. Она возглавляла кафедру истории Российского государства Института государственного управления и Социальных Исследований МГУ, а позже стала заместителем директора этого института. Любовь Ивановна входила в состав научно-методического совета Министерства общего и специального образования РФ и в советы по защите докторских диссертаций. За время своей работы она выпустила более сотни научных работ, несколько монографий и множество учебников по истории России для высшего и среднего профессионального образования.

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