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25 февраля 2022 7:21

В Москве тело известного автора учебников по истории обнаружили спустя неделю после смерти

Тревогу забили обеспокоенные соседи заслуженного профессора МГУ
Наталия ЕРОШКИНА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Соседи рассказали полицейским, что пожилая женщина из соседней квартиры перестала выходить на улицу и не открывает дверь.

Соседи рассказали полицейским, что пожилая женщина из соседней квартиры перестала выходить на улицу и не открывает дверь.

Фото: Александр ГЛУЗ

Несколько дней назад жители одного из домов на Зелёном проспекте на востоке столицы обратились в полицию. Они рассказали, что пожилая женщина из соседней квартиры перестала выходить на улицу и не открывает дверь. Соседи забеспокоились, ведь они знали, что у 79-летней Любови Ивановны Семенниковой нет родственников. По крайней мере, её никто не навещал. Поэтому жители соседних квартир присматривали за пенсионеркой и по возможности ей помогали.

Но недавно пожилая женщина куда-то пропала, соседи пытались достучаться до неё самостоятельно, но их попытки не увенчались успехом. Тогда они позвонили в правоохранительные органы. На указанный адрес направили наряд полиции. Когда оперативники вскрыли дверь квартиры и вошли внутрь, в одной из комнат они нашли Любовь Ивановну. Женщина была мертва.

— Поступило обращение, что квартире на Зелёном проспекте проживает одинокая женщина, которая несколько дней не открывает дверь. Внутри было обнаружено тело 79-летней женщины, давность наступления смерти около 7 дней, — сообщил источник kp.ru.

Семенникова Любовь Ивановна была очень известным и уважаемым человеком в области образования, доктором исторических наук и профессором. Она возглавляла кафедру истории Российского государства Института государственного управления и Социальных Исследований МГУ, а позже стала заместителем директора этого института. Любовь Ивановна входила в состав научно-методического совета Министерства общего и специального образования РФ и в советы по защите докторских диссертаций. За время своей работы она выпустила более сотни научных работ, несколько монографий и множество учебников по истории России для высшего и среднего профессионального образования.

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