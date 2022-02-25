Блокировка сайтов - удар по всей торговле?

Инициатива внесудебного регулирования обсуждается с того момента, как были предложены поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов», в частности, введение внесудебной блокировки страниц сайтов с рекламой ряда пищевых продуктов.

Под блокировку могут попасть не только «тематические» ресурсы, но и маркетплейсы, у которых ассортимент товаров насчитывает сотни тысяч позиций. Если законопроект будет принят, то следить за соблюдением порядка будет Роскомнадзор. И принимать решения. Именно это и беспокоит онлайн ритейлеров, которые не очень представляют, как будет работать механизм блокировки.

«Предлагаемое в текущей версии законопроекта регулирование избыточно. Необходимо продолжать консультации с бизнесом по этому документу, чтобы выработать эффективное решение, которое не затормозит развитие всего e-commerce в России», - такой комментарий получила КП от пресс-службы Яндекс.Маркета.

Авторы поправок отмечают, что в законопроекте речь идет только о той продукции, «которая должна и сейчас по закону проходить регистрацию в России или странах Таможенного союза».

Нет смысла спорить с тем, что все маркетплейсы заинтересованы а в том, чтобы на их ресурсах были представлены только легальные продукты. Но почему тогда законопроект вызывает тревогу?

ЧЕГО ОПАСАЕТСЯ БИЗНЕС?

Прояснить это могут письма, которые оказались в распоряжении КП. Они направлены в администрацию президента и премьер-министру Михаилу Мишустину. Основной посыл писем заключается в том, что полномочия, которые получат контрольно-надзорные ведомства, создают риски их использования для неконкурентной борьбы между компаниями.

В частности, в OZON считают, что «данные законопроекты требуют доработки. На текущий момент законопроект No 1190171-7 предполагает возможность досудебной блокировки всей пищевой продукции, а законопроект No 50212-8 предполагает возможность блокировки любых товаров из любых товарных категорий. В связи с чем создаются необоснованные риски для интернет-площадок и их поставщиков.

Фактически законопроекты наделят контрольно-надзорные ведомства колоссальными полномочиями с возможностью без суда приостанавливать деятельность компаний. Подобные полномочия создают риски их использования для неконкурентной борьбы между компаниями. На наш взгляд, решению проблемы оборота продукции не соответствующей

требованиям законодательства, а также повышению прозрачности и обелению рынка БАД в целом будет способствовать введение маркировки такой продукции, а также развитие иных мер государственной политики, направленных на ограничение оборота контрафакта».

В обращении от Wildberries говорится: «современные технологии шифрования страниц сайтов, используемые интернет-компаниями для обеспечения сохранности персональных данных пользователей, не всегда позволяют Роскомнадзору идентифицировать действительный адрес страниц сайтов в сети Интернет. В этой связи на практике блокировке будут подвергаться не отдельные страницы сайта, а непосредственно весь интернет-ресурс… Блокировка всего сайта интернет-магазина из-за одного товара, не имеющего сертификата качества, будет явно несоразмерна совершенному нарушению и поставит под удар сотни тысяч добросовестных продавцов и, как следствие, потребителей».

Кстати, в 2021 году на платформе Wildberries было оформлено 772 млн. заказов, а количество жалоб, полученных по линии Роспотребнадзора в том же году, в соотношении к заказам составило 0,00007 %.

В этом письме приводится также аргумент из практики, когда выявление несертифицированного товара на полке обычного магазина не влечет за собой немедленную приостановку его работы.

О том, что проблему оборота пищевых продуктов необходимо решать менее жесткими мерами, а законопроекты требуют доработки, говорят и другие игроки рынка, в частности, Авито.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов прокомментировал ситуацию.

- Авторы законопроекта не учли технологические риски приостановки работы сайтов крупнейших онлайн-игроков рынка. 60% продаж ведется через мобильные приложения, где контент может заблокировать только его владелец. Силами Роскомнадзора технически заблокировать отдельную страницу с контентом в нем невозможно – только приложение по IP целиком.

Та же проблема возникает с сайтами: современные протоколы шифрования не позволяют извне блокировать отдельную страницу — только весь ресурс полностью.

Принятие данной законодательной инициативы несет в себе колоссальные риски, и масштаб негативных последствий сложно переоценить как для рядовых покупателей, которые не смогут приобрести интересующие их товары (прошедшие подтверждение соответствия), так и для законопослушных продавцов, которые понесут убытки в виде платы за размещение на торговой площадке своих вполне легальных предложений.

Кроме того, законопроект в текущей редакции открывает широкие возможности для недобросовестных действий со стороны компаний-конкурентов, которые в регионах станут заказывать, в том числе через третьих лиц, размещение на торговых площадках своих конкурентов заведомо недопустимые предложения с целью спровоцировать блокировку ресурса. Мы убеждены, что принятие данной законодательной инициативы может нанести серьезный инвестиционный урон отрасли интернет-торговли, а также привести к отрицательным социально-экономическим и политическим последствиям, при этом существенно не изменив ситуацию с оборотом нелегальных БАДов, так как проектируемое регулирование прежде всего неприменимо к трансграничным интернет-площадкам.

КП также получила комментарий GR-директора СберМаркет Павла Глухова:

- Законопроект о внесудебной блокировке сайтов требует доработки, т.к. несет риск приостановки работы всего маркетплейса. Кроме того, если раньше законопроект касался только БАДов, теперь в список попала и пищевая продукция. На наш взгляд, в первую очередь должен быть решен вопрос сертификации БАДов с помощью маркировки, создания реестров безопасных товаров или других способов регулирования, на которые могли бы ориентироваться площадки, принимая решение о добавлении их в каталог. Внесудебную блокировку следует заменить на предписание от Роскомнадзора, которую маркетплейс должен будет выполнить в течение определенного времени. Тогда площадка сможет удалить только спорный товар без риска блокировки всего ресурса. В текущем виде законопроект может быть использован в качестве инструмента недобросовестной конкурентной борьбы. СберМаркет работает только с розничными сетями, товар которых проходит все необходимые проверки до того, как попадает на полку ритейлера. Мы доверяем ритейлерам в вопросах качества товаров. Внесудебная блокировка сайта лишит возможность заказывать доставку товаров наших клиентов, в том числе тех, кто не может ходить в магазины самостоятельно.

Как видим, в этой ситуации вопросов пока больше, чем ответов, нет четкого понимания, как решить проблему регулирования без ущерба онлайн ритейлерам и потребителям. Остается надеяться, что решение будет сформулировано совместными усилиями бизнеса и власти.