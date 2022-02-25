Один человек пострадал при взрыве в доме на востоке Москвы

Взрыв в жилом доме на востоке Москвы произошел днем в пятницу, 25 февраля.

Взрыв в жилом доме на востоке Москвы произошел днем в пятницу, 25 февраля. По данным kp.ru, эпицентр взрыва находился на третьем этаже кирпичной пятиэтажки. Ударной волной в квартире вышибло окна. Фрагменты рам и осколки стекла разбросаны по двору.

Жители дома сообщили о ЧП по номеру экстренных служб 112 около 11:30.

- Пожарные расчеты выехали на место. Дыма и огня не наблюдается. Наши сотрудники проводят проверку дома, - сообщили kp.ru в пресс-службе Московского управления МЧС.

Жители дома сообщили о ЧП по номеру экстренных служб 112 около 11:30.

По словам источника в экстренных службах города, по предварительным данным, в одной из квартир произошел хлопок бытового газа.

- Дом старый, 1957 года постройки, некоторые коммуникации находятся не в лучшем состоянии, - говорит источник.

Известно, что в результате взрыва пострадал один человек. Он госпитализирован.

Тем временем, Следственный комитет начал доследственную проверку.

- Предварительно установлено, что в результате инцидента пострадал проживающий в квартире мужчина, который пытался покончить жизнь самоубийством, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.