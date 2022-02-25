Бывший полицейский покончил с собой, когда отец случайно привел полицию на его нарко-ферму

33-летний экс-полицейский Иван В.*

Трагедия произошла в ночь на 23 февраля в садовом товариществе «Ивушка» в Одинцовском районе Подмосковья. Там расположен дом бывшего полицейского 33-летнего Ивана В.* Около полуночи мужчина позвонил своему отцу, 60-летнему Сергею В.* Ранее Сергей тоже служил в полиции, но вышел в отставку и сейчас на пенсии. Ваня был очень встревожен, попросил папу о помощи и велел срочно приехать в их загородный дом.

Что именно случилось - молодой человек отцу не объяснил, чем очень напугал пожилого человека. Сергей решил, что сын попал в серьезную беду и по пути вызвал на подкрепление сотрудников полиции.

Около часа ночи Сергей вместе с нарядом ППС приехали в садовое товарищество сына. Навстречу им вышел и сам Иван. Сперва молодой человек хотел подойти к отцу, но увидев полицейских, забежал обратно в дом. Парень явно не ожидал, что родитель приведет такую подмогу. Через несколько секунд Иван снова выбежал во двор. События развивались стремительно, никто толком не успел среагировать, как молодой человек, что-то крикнув отцу на прощание, покончил с собой. Повисло тяжелое молчание. Сотрудники ППС, приехавшие, как они думали, уладить обычный семейный конфликт, пребывали в сильном замешательстве. Они вызвали на место оперативную группу.

Осмотрев участок экс-полицейского, оперативники обнаружили труп еще одного мужчины, а также целую плантацию конопли. Вскоре из больницы сообщили также о раненом на подмосковной нарко-ферме.

33-летний экс-полицейский Иван В.*

«В ходе осмотра места происшествия был обнаружен труп 23-летнего Николая С.* со смертельным огнестрельным ранением груди. В это же время из одной из больниц Москвы поступила информация о госпитализации 19-летнего Анатолия М.* с огнестрельными ранениями грудной клетки, руки и бедра. Парня доставили в тяжелом состоянии, однако он смог сообщить врачам, что ранения получил в доме экс-полицейского в «Ивушках». Также на территории участка покончившего с собой Ивана В.* был обнаружен 101 куст конопли», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

По одной из версий следствия, в ту роковую ночь в «Ивушках» разгорелся настоящий гангстерский боевик. Двое товарищей, 23-летний Коля и 19-летний Толя, решили шантажировать нарко-бизнес экс-полицейского. Мужчины среди ночи завились на нарко-ферму, чтобы поговорить с хозяином, но беседы не вышло - начался конфликт. В ходе ссоры бывший опер выхватил пистолет, застрелил Николая и серьезно ранил Анатолия. Последний смог сбежать с места событий и обратился за помощью к врачам.

После случившегося, хозяин нарко-плантации Иван решил попросить отца о помощи. Вероятно, мужчина думал, что родитель приедет на участок и они вместе решат, что делать дальше. Однако, обеспокоенный тревожным звонком отец, сразу вызвал на место оперативников, при виде которых Иван решился на страшный шаг.

О произошедшем доложено в Главное следственное управление Следственного комитета России. В настоящее время оперативники проводит проверку и устанавливает все детали случившегося. Прояснить всю картину событий роковой ночи может пострадавший 19-летний Анатолий, который сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Врачи борются за его жизнь, а полицейские ожидают, когда состояние молодого человека стабилизируется, и он сможет ответить на вопросы следствия.

* - имена изменены.