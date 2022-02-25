За шаг до 100-летия: Как Всероссийское общество охраны природы готовится к юбилею

Вячеслав Фетисов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Председателя ВООП Вячеслава Фетисова я застала в своем кабинете. Что на самом деле большая редкость. В преддверии юбилея он не сидит на месте. График расписан на год вперед – встречи, соглашения, поездки, планирование мероприятий.

- Времени на раскачку нет, - объясняет мне Фетисов. – Мы слишком многого хотим добиться в ближайшее время. - Что сейчас в приоритете? – интересуюсь. - Хотим создать некую синергию поколений. Симбиоз активной деятельности и опыта. Одним словом, собрать на одной площадке такое экспертное сообщество, в котором будут на равных обсуждать различные идеи, планы и молодёжь, и эксперты, посвятившие жизнь защите окружающей среды. И не только обсуждать, но и работать вместе на мероприятиях, круглых столах, семинарах. Наша задача – максимально восполнить количество участников ВООП. - Как это было в середине прошлого века? - Да, когда ВООП был в самом расцвете и насчитывал миллионы участников.

Вячеслав Фетисов рассказывает, что перед ВООП сейчас стоят серьезные задачи. А я слушаю его и вспоминаю, что общество было создано в 1924 году в стране, которая только что пережила Первую Мировую войну и революцию. И вдруг в этой стране с истощенной экономикой вспоминают об охране природы. И постепенно эта организация вырастает до всесоюзных масштабов. Движение юннатов гремело по всей стране. Звание юнната было почетным для каждого школьника. Комсомольцы объединялись в природоохранные дружины, которые следили и за чистотой лесов, и родников, и водоемов. ВООП выполняло отчасти и научные задачи по поиску и разработке природных ресурсов.

- Пришла пора возрождать былую славу и активность, - продолжает Фетисов. – Экологические проблемы – самые насущные на сегодня. И мы должны действовать сообща. Ключевые вопросы лес, вода, изменение климата. Необходимо уделить особое внимание вопросам сохранения биоразнообразия. В ряде регионов мы начинаем продвигать создание системы долгосрочного планирования - Десятилетие сохранения и развития экосистем Российской Федерации.

Уделяем особое внимание вопросам экологического туризма, развитию волонтерского движения, работе с молодёжью, экологическому воспитанию. Убеждён, если ребёнок с детства будет понимать ценность природы, он пронесёт эту любовь через всю жизнь, передаст следующим поколениям, сохранив нашу уникальную планету для своих потомков.

Уделяем особое внимание работе со странами-соседями, у нас общие воздух, вода, леса, необходимо выстраивать единый подход к охране природы нашей Земли. Планируем подписать соглашения с рядом стран, которые активны в области охраны природы. Подобное соглашение уже подписано с Китаем, на очереди Индия.

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