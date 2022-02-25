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Общество25 февраля 2022 14:42

58% россиян заявили, что не ощущают на себе влияния западных санкций

Опрошенные рассказали, что слышат об ограничениях только по телевизору
Юлия ЩЕРБАКОВА
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Опрошенные рассказали, что слышат об ограничениях только по телевизору

Опрошенные рассказали, что слышат об ограничениях только по телевизору

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Запад ввел в отношении России новые санкции и грозит еще одним пакетом ограничений. В первую очередь, запреты коснулись банковской сферы, также под санкции попали некоторые организации и несколько сотен частных лиц. Сайт KP.RU провел опрос, и выяснил, ощущают ли на себе влияние западных мер россияне.

Мы задали вопрос: «Вы ощущаете непосредственно на себе влияние западных санкций?» и узнали, что большинство опрошенных слышат о различных ограничениях только из новостей.

Больше половины респондентов заявили, что западные санкции никак не отражаются на их повседневной жизни, о новых и новых ограничениях они слышат только по телевизору. За такой вариант проголосовали 58% опрошенных.

«Меня санкции вообще не волнуют! Я простой россиянин. Пусть боятся богачи, им есть что терять», - говорит один из участников опроса.

«Пока санкции никак не отразились», - пожимает плечами другой.

Еще 27% признались, что экономические санкции не влияют на их жизнь, но доставляют психологический дискомфорт. Из-за постоянных разговоров о том, что Запад ополчился на нашу страну, психологическое давление ощущают почти треть опрошенных.

А вот 6% респондентов рассказали, что санкционные меры негативно сказались на их работе или бизнесе. К сожалению, из-за политических разногласий эта категория опрошенных понесла убытки.

4% участников исследования выбрали вариант «другое». Кто-то пожаловался на финансовые потери из-за спада на фондовой бирже, другие рассказали о проблемах с банковскими переводами и платежами, но большинство опрошенных этой категории заявили, что санкции в целом негативно сказываются на экономике страны, а значит и на них лично. Это может отражаться в повышении цен или недоступности каких-то западных товаров.

«Да, санкции ощущаю лично я. Мои дети, наверно, теперь не смогут поехать в Диснейленд, посмотреть на Эйфелеву башню. А мой друг детства, ближайший ко мне человек, бельгиец, вчера написал сообщение, что надеется, что между Россией и Европой вырастет глухая стена», - поделилась своими опасениями и проблемами участница опроса.

«Акции, которые у нас были, рухнули. Но мы это переживем», - пожаловался еще один участник исследования.

Оставшиеся 5% респондентов заявили, что затрудняются дать ответ на этот вопрос.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 10 тысяч человек.

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