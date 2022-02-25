Союз журналистов потребовал привлечь к ответственности соцсети за цензуру российских СМИ

В Союзе журналистов заявили, что в соцсетях аккаунты российских СМИ блокируют, удаляют, ограничивают к ним доступ Фото: REUTERS

Российский Союз журналистов возмутился цензурой со стороны зарубежных социальных сетей и потребовал привлечь к ответственности соцсети, где страницы российских СМИ и персональные аккаунты россиян подвергли блокировке.

Заявление по поводу цензуры российской прессы в соцсетях опубликовано на сайте Союза журналистов России в пятницу 25 февраля. В частности, там упоминается о 23 инцидентах, связанных с цензурой в отношении СМИ и персональных страниц россиян. Столько актов цензуры выявил Роскомнадзор с октября 2020 года. Причем в одном из случаем цензуре подвергли аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

В Союзе журналистов заявили, что в соцсетях аккаунты российских СМИ блокируют, удаляют, ограничивают к ним доступ.

«За последние сутки (24.02.2022) администрацией Facebook были введены ограничения в отношении аккаунтов ряда отечественных СМИ – издания «Лента.ру», издания «Газеты.ру» и «РИА НОВОСТИ», - говорится в заявлении.

Союз журналистов призвал Роскомнадзор РФ привлечь к ответственности соцсети, которые цензурируют российские СМИ.

« Работа тех или иных СМИ может кому-то нравиться, а кому-то нет. Но журналисты должны иметь право эту информацию транслировать через СМИ, соцсети, телеграм-каналы», - заявили в СЖ.

ДОСЛОВНО

Заявление СЖР по поводу цензуры российских СМИ в соцсетях

В последнее время всё больше наших коллег и СМИ испытывают давление, препятствующее свободному распространению информации. Ряд стран принимают решение о прекращении трансляций российских телеканалов. Появляется и откровенная цензура в соцсетях.

Так, с октября 2020 года Роскомнадзором было выявлено 23 инцидента, связанных с актами цензуры со стороны администрации социальной сети Facebook.

Из них:

18 случаев – в отношении аккаунтов СМИ;

4 случая – в отношении персональных страниц граждан РФ;

1 случай – в отношении аккаунта делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Из вышеперечисленных случаев цензурирования в качестве ярких примеров можно выделить:

- Блокировка аккаунта СМИ BALTNEWS, принадлежащего МИА «Россия сегодня» - 4 декабря 2020 г.;

- Удаление страницы просветительского проекта канала RT «Redfish» в связи с нарушением норм сообщества - 30 апреля 2021 г.;

- Удаление аккаунта первого заместителя председателя Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» А.А. Малькевича - 30 июня 2021 г.;

- Ограничение доступа в отношении аккаунта делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями - 16 января 2022 г.

За последние сутки (24.02.2022) администрацией Facebook были введены ограничения в отношении аккаунтов ряда отечественных СМИ – издания «Лента.ру», издания «Газеты.ру» и «РИА НОВОСТИ».

Союз журналистов России заявляет: санкции против журналистов и СМИ недопустимы.

У журналиста нет оружия, кроме ноутбука или микрофона. Благодаря журналистам и СМИ общество получает информацию. Работа тех или иных СМИ может кому-то нравиться, а кому-то нет. Но журналисты должны иметь право эту информацию транслировать через СМИ, соцсети, телеграм-каналы и т.п.

Союз журналистов России рассчитывает на то, что Роскомнадзор РФ привлечёт социальные сети, осуществляющие цензуру российских СМИ, к предусмотренной законом ответственности.