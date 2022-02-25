Запасов гречки на складах хватит на 70 дней: Мишустин поручил контролировать цены на продукты

Премьер-министр провел совещание по текущей экономической ситуации. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Минпромторг ежедневно мониторит наличие товаров, цены и спрос в 50 основных федеральных и региональных торговых сетях. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в пятницу на экономическом совещании у премьера Михаила Мишустина.

По словам Мантурова, запасы по бакалее и гречке на складах достигают 70 дней. Он отметил, что Минпромторг пока не видит необходимости в ускорении доставки товаров в магазины.

- Важно вести мониторинг цен, особенно на социально значимые продукты, - отметил Михаил Мишустин.

По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, продовольственные предприятия работают в штатном режиме. Ситуация на продовольственном рынке спокойная, на складах и в распределительных центрах достаточно продукции. Как отметил Патрушев, из регионов не поступало информации о проблемах с продовольствием.

Патрушев напомнил, что Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия: зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом.

- Собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов уже обеспечивает значительную часть нашего внутреннего потребления, - отметил глава Минсельхоза.

Патрушев также рассказал о подготовке к посевной. По его словам, федеральная помощь уже доведена до регионов.

- По предварительным данным регионов, состояние озимых посевов значительно лучше, чем в прошлом году, и даже лучше и выше среднемноголетнего уровня. В настоящее время ведется активная подкормка озимых, а в отдельных регионах техника уже выходит в поля. Работы идут опережающими темпами, - доложил Патрушев.

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