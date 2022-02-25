Николай Басков поддержал военную спецоперацию на Донбассе: "Хватит вытирать ноги об Россию!"

Несмотря на ожидаемый поток ненависти, комментарии к своему резонансному посту Николай Басков оставил открытыми Фото: Евгения ГУСЕВА

Вторые сутки лента Инстаграма знаменитостей - сплошной черный экран: так артисты высказывают свое мнение о спецоперации России, порождая горячие споры среди подписчиков, особенно, жителей Донбасса. А вот Николай Басков пошел наперекор коллегам, опубликовав пост в поддержку российских военных: внушительного размера текст и все тот же черный экран-картинку, вот только с другой надписью: "Россия войны не начинает. Россия их заканчивает".

- Операция России полностью соответствует международному праву, - заявил "золотой голос России" со ссылкой на Устав ООН, который предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. - Она (самооборона. - Ред.) распространяется не только на Россию, как члена ООН, но и на ее союзников - республики ДНР и ЛНР, признанные Россией независимыми. Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик.

Николай Басков поддержал военную спецоперацию на Донбассе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Высказался Басков и о цели военной операции: мирная жизнь на Донбассе, денацификация и демилитаризация Украины, а значит - "защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах".

- Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России и защита ее союзников, - выразил уверенность артист. - Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права. И ХВАТИТ ВЫТИРАТЬ НОГИ ОБ РОССИЮ...

Оказалось, "золотому голосу" есть, что сказать Западу. Отношения США и их союзников к России он назвал "тридцатью годами беспринципного обмана нашей страны".

- Запад не хочет признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы ее мнение игнорировали, чтобы ее граждан считали людьми второго сорта, - безапелляционно высказался Народный артист РФ. - Настало время все назвать своими именами: США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО – ложь. Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило в будущем и от кровопролития в России...

Несмотря на ожидаемый поток ненависти, комментарии к своему резонансному посту Николай Басков оставил открытыми: всего за семь часов их набралось более 26 тысяч против обычных 300 на странице "натурального блондина". Впрочем, многие артиста поддержали, в том числе звезды: солидарность с Басковым выразили Полина Гагарина, певица Слава, Михаил Галустян, Александр Буйнов, Сати Казанова, Иосиф Пригожин, Елена Север, Алла Довлатова и другие.