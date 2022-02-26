Последние новости о ситуации вокруг Украины на 26 февраля 2022 года: Красные флаги в Мелитополе, Киев откладывает переговоры, Запад вводит санкции против Путина и Лаврова

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Чернобыль контролируют россияне и украинцы

В минувшие сутки была подтверждена удивительная информация: территорию Чернобыльской АЭС совместно контролируют подразделения российских десантников и местный батальон по охране атомной станции. Это сделано для недопущения проникновения экстремистов на станцию. Радиационный фон — в норме.

Блокированы Сумы и Конотоп

Как заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, в ходе проводимой на Украине военной операции блокированы города Сумы (263 тысячи жителей) и Конотоп (89 тысяч), а войска ДНР прорвали оборону и вышли к Волновахе. Не менее 210 военных объектов незалежной к концу пятницы выведены из строя, а значительная часть поставленных Западом вооружений захвачена.

Флаги над Мелитополем

В пятницу вечером, после высадки морского десанта в районе Азовского, российские подразделения вошли в Мелитополь (150 тысяч жителей). По свидетельствам очевидцев, входящие в город подразделения не встречали сопротивления, по ходу движения колонны были видны горожане с красными флагами.

Закрытое небо

Польша и Чехия объявили о том, что закрывают свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, запрет Варшавы вступает силу в ночь на субботу. Прежде полеты «Аэрофлота» в Великобританию запретили британские авиационные власти.

Санкции нагнетают

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Баррель заявил, что ЕС принял решение ввести в санкционные списки президента Путина и главу МИДа Лаврова, а также группу депутатов Государственной думы. При этом из Госдепа США прошла информация о том, что санкции против российского нефтяного сектора Вашингтон вводить не намерен. А деньги-то считают...

Китайский связной

Лидер Китая Си Цзиньпин созвонился с Владимиром Путиным и обсудил ситуацию вокруг Украины. Руководитель КНР в разговоре с российским коллегой подчеркнул, что «с уважением относится к действиям российского руководства в сложившейся кризисной ситуации». Так написано на сайте Кремля. Два лидера отметили недопустимость использования санкций для достижения корыстных целей.

Остановите музыку

Организаторы «Евровидения» сообщили, что Россию к участию в конкурсе этого года не допустят. Песенное шоу пройдет в Италии.

Отказники

Как заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, Киев отказался от предложенных Москвой переговоров (о такой инициативе со стороны Путина ранее заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, назвавший Минск как возможную площадку для такой встречи) и предложил перенести решение этого вопроса на субботу, 26 февраля.

Признание

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что он подписал указы о признании Донецкой и Луганской народный республик и выразил уверенность, что это решение «поддерживает все абхазское общество».