Авиационные санкции и закрытие воздушного пространства: что надо знать пассажирам Фото: Иван ВИСЛОВ

Над Украиной, частью России и Белоруссии полёты гражданских самолётов сейчас запрещены - в целях безопасности. Десять аэропортов юге России не принимают рейсы до 2 марта. Это с одной стороны. С другой - уже начались авиационные санкции. Польша и Чехия закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота». Россия в ответ закрыла своё воздушное пространство для всех британских перевозчиков.

«КП» разбирается, как все это отразится на пассажирах. Причём не только на тех, кто летает в Европу.

АВИАСООБЩЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ СНОВА НЕТ

Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота» - ему запретили летать в Лондон. Для всех российских авиакомпаний закрыто воздушное пространство над королевством, сообщили в Росавиации. Над островами проходят маршруты популярных туристических рейсов - на Кубу и в Доминикану. Но их можно перенести чуть севернее, большой проблемой это не станет.

«Аэрофлот» объявил, что отменяет все свои рейсы в Лондон и Дублин вплоть до 23 мая 2022 года. Пассажиры могут полностью вернуть деньги за билеты, поменять даты или либо перебронировать на другие маршруты в Европе, в любой из городов, куда летает «Аэрофлот».

Что делать, если все же необходимо добраться в Великобританию? По семейным делам, например. Или в университет - в британских вузах учится немало россиян. Пока только стыковочными рейсами, через европейские аэропорты или Стамбул.

ОТВЕТНЫЕ САНКЦИИ

Росавиация вскоре сообщила об ответных санкциях: запрещены не только рейсы British Airways из Лондона в Москву, но и полёты в воздушном пространстве России для всех воздушных судов, «принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у зарегистрированных в Великобритании или связанных с Великобританией лиц».

Транзитных рейсов через территорию нашей страны, по оценке Росавиации, в британских перевозчиков около 70 в сутки - в основном это маршруты, соединяющие Европу и Азию. Понятно, что путь в облёт огромной России сделает и без того дальнемагистральные рейсы намного более долгими. В среднем время в пути увеличится на 4 - 5 часов.

ПОЛЬША И ЧЕХИЯ ЗАКРЫЛИ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО

С 26 февраля для российских авиакомпаний будет закрыто небо над Польшей и Чехией. Через эти страны проходят маршруты практически всех рейсов из России в Европу. В ночь на субботу о таком же решении объявила Болгария.

Авиакомпания S7 Airlines по этой причине отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта. А именно - в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж, то есть в очень популярные у наших туристов города.

«Аэрофлот» приостановил полёты в Прагу и Варшаву до 28 марта. Для пассажиров предложения те же, что и в случае с Лондоном: оформить возврат, поменять дать или выбрать другой маршрут. Скорее всего, в ближайшее время национальный перевозчик отменит и рейсы в Софию.

КАК СЕЙЧАС ЛЕТЕТЬ В ЕВРОПУ

Другие российские перевозчики на столь радикальные меры не пошли, в Европу летать продолжают. И «Аэрофлот» тоже — за исключением рейсов в Лондон, Прагу и Варшаву. Но теперь все ищут новые маршруты - в облёт Польши, Чехии и Болгарии. И с учётом того, что и над Украиной небо закрыто.

На данный момент реальный вариант - через балтийские страны и Германию. Полёт становится дольше, самолёт расходует больше топлива. Возможно, на каких-то маршрутах придётся менять типы воздушных судов. Эксперты авиационного рынка считают, что все это может привести к подорожанию билетов.

Так или иначе, возможность добраться в Европу или прилететь оттуда в Россию есть. Но если представить, что к л авиационным санкциям присоединится Германия или страны Балтии - это действительно может стать серьёзной проблемой.

Дв, есть ещё и рейсы зарубежных авиакомпаний между Россией и Европой (AirFrance, KLM, Lufthansa и так далее) - они-то вполне могут летать над Польшей и Чехией. Россия на данный момент ввела санкции только против британских перевозчиков.

МИМО ЮГА

Запрет на полёты над южными регионами России тоже меняет маршруты многих рейсов. Время в пути становится дольше на 30 минут - 2 часа. Расход топлива больше - а это дополнительные расходы. «Плывет» расписание - эьо чревато серьёзными задержками рейсов.

В авиакомпании S7 рассказали, на какие рейсы влияет закрытое небо над югом страны: из Москвы, Иркутска, Иваново и Новосибирска в Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу, Владикавказ, Грозный, Ставрополь и Волгоград, а также в обратном направлении. Все они до 2 марта будут выполняться по изменённым маршрутам.

Авиакомпания «Россия» дала «КП» подробный расклад, какие рейсы стали длиннее:

Москва – Сочи. Новый маршрут проложен восточнее нынешнего – через Казахстан. Полетное время увеличилось на 1 час 40 минут в Сочи на 1 час 23 минуты – обратно. На маршруте, но с использованием самолета Super Jet 100 полетное время увеличилось на 1 час 11 минут.

Москва – Хургада (Египет). Международный рейс на самолете Boeing-747 выполняется по обходному маршруту – тоже через через Казахстан. Увеличение времени полета составило 1 час 32 минуты.

Санкт-Петербург – Шарм-эль-Шейх (Египет). Полетное время в Египет на Boeing-737 увеличилось на 2 часа.

Екатеринбург – Хургада (Египет). Новый маршрут проложен через Казахстан, время в полете увеличилось только на 31 минуту.

Москва – Дубай (ОАЭ). Рейс удлинился на 27 минут, обратный – всего на 6 минут.

Санкт-Петербург – Дубай (ОАЭ). Полетное время рейса увеличено примерно на 30 минут.

Москва – Гоа (Индия). При выполнении рейса через Казахстан время увеличится на 30 минут.

Над территорией нашей страны, в том числе и над закрытыми сейчас южными регионами, летают и иностранные авиакомпании - они выполняют около 500 рейсов в сутки в российском небе. Сейчас им тоже приходится искать обходные пути. В первую очередь это касается рейсов в Турцию, Египет, ОАЭ, страны Ближнего Востока.