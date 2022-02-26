«Это был ад наяву»: Дочь Любови Успенской рассказала, как ее подсадили на наркотики

Любовь Успенская не скрывала, что дочка причинила ей много боли. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина долгое время жила в ссоре со своей знаменитой матерью. Два года назад Татьяна с телеэкрана обвинила знаменитую мать в домашнем насилии. Девушка рассказывала, что мать не выпускала ее из дома и даже пыталась задушить. Любовь Успенская объясняла причину странного поведения своей дочери и ее громкие заявления болезнью. Позже певица высказалась яснее: у Татьяны были проблемы с наркотиками. Наследница звезды не раз проходила лечение от зависимости. В последний раз Успенская была вынуждена положить дочь в клинику осенью прошлого года. 32-летняя Татьяна вылечилась, и теперь решила рассказать, почему начала принимать запрещенные препараты. По словам Плаксиной, на наркотики ее подсадила подруга.

Татьяна говорит, что ее близкая приятельница Таисия начала подмешивать ей запрещенные препараты. Подруга пользовалась измененным сознанием Плаксиной и настраивала ее против матери.

- Это был ад наяву. Первый раз мне наркотики подсыпали, потом у меня крыша съехала, меня полностью уносило. А Таисия написала мне в соцсетях - предложила сделать концерт в крутом клубе. Я туда приехала, а мне что-то подсыпали. Чем больше я употребляла, тем больше меня уводили с пути. Таисия начала меня выискивать, давала все время наркотики... Частично я отдавала ей деньги, - рассказала Татьяна Плаксина в программе «Мужское/Женское» на Первом канале.

В сентябре 2020 года очевидцы сняли в Майами, как Татьяна в неадекватном состоянии бродила по улице и заглядывала в витрины кафе. Фото: кадр видео.

Сейчас Татьяна помирилась с мамой и благодарна ей за заботу. Успенская и ее дочь начали жизнь с чистого листа. А вот со своим отцом, который живет в Америке, Татьяна общаться не желает. Она не может простить ему то, что он жестоко обошелся с мамой. В браке певицы процветало домашнее насилие, а потом супруг пытался присвоить себе при разводе всю купленную Успенской недвижимость.

- Папу прощу, если он маму оставит в покое. Перед ней же хотела бы извиниться за те жуткие передачи (ток-шоу, на которых она говорила гадости о матери – Ред.). Надеюсь, в будущем смогу что-то сделать, чтобы перечеркнуть адские воспоминания на что-то светлое, - рассказала наследница 68-летней певицы.

Брак певицы Любови Успенской с бизнесменом Александром Плаксиным продлился больше 30 лет. Вместе со своим четвертым мужем звезда переехала жить в США, где родила дочь Татьяну. Последние несколько лет супруги не жили вместе, но бракоразводный процесс артистка начала только прошлой весной. Пара со скандалом делила имущество в суде. Долгие годы Успенская скрывала шокирующие подробности своего брака. Плаксин жестоко избивал ее, а она терпела побои и боялась рассказывать о домашнем насилии знакомым.

- Я не хотела, чтобы все знали о том, что у меня не сложилась семейная жизнь, что я страдаю от абьюза, что он меня избивает, - рассказывала Успенская в одном из интервью. - Как-то на концерте в России я должна была быть на пресс-конференции, но он таких синяков наделал, что ее пришлось отменять. И даже из окна как-то хотел выбросить, Танечка была свидетельницей.

Из-за состояния наркотического опьянения Татьяна не контролировала себя. Фото: кадр видео.

Успенская всю жизнь нежно заботилась о дочке и делала все, чтобы ее наследница ни в чем не нуждалась. Татьяна закончила школу при американском посольстве в Москве и отучилась в нью-йоркском колледже по специальности «сравнительная литература и история искусств». Потом девушка долго жила в США, рисовала картины и давала уроки йоги. В основном Татьяна жила на деньги мамы в купленной ею квартире. Несколько лет назад Успенская приобрела апартаменты в многоквартирном доме в одном из респектабельных районов Лос-Анджелеса.