Скоро масленица: печем блины, полезные для фигуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

После перенесенного ковида (а, как считают многие врачи, переболели мы все) важно не напрягать желудок и кишечник. Но кто откажется от блинчиков в масленичную неделю? И делать это вовсе и не обязательно, просто попробуем сделать блины более полезными благодаря советам нашего эксперта, диетолога Людмилы Денисенко.

КАК УМЕНЬШИТЬ КАЛОРИЙНОСТЬ

Для начала попробуем проникнуться цифрой: в 100 граммах классических блинов (на молоке, с добавлением сахара) всего 200 ккал. А в 100 граммах 3-4 блинчика. Наесться ими можно с лихвой, особенно с полезными начинками. Но все же можно уменьшить и эту небольшую калорийность почти вдвое:

1. Молоко не жирное.

Достаточно жирности от 1,5 до 2,5 процентов. Для худеющих можно и его разбавить наполовину водой. Такие блины получаются постными, но зато и вкус начинок отчетливее.

2. Кефир полезнее.

Такие блины получаются чуть кисловатыми, но более полезными для кишечника и талии, особенно, если брать маложирный 1,5-процентный.

3. Можно и без сахара.

Сахар придает блинам нежную сладость и красивую поджаристость. Но можно добавить не четыре-пять ложек, а лишь одну-две. Так лишних калорий будет меньше.

4. Масло — в тесто!

Больше всего калорий блины получают из растительного масла, которое мы щедро плещем на сковородку (внимание: в 100 граммах 900 ккал!). К счастью, к хорошим сковородам блины почти не прилипают, так что достаточно будет добавить в тесто 1-2 чайных ложки растительного масла (всего 40-100 ккал).

КАКАЯ МУКА ПОЛЕЗНЕЕ

* Пшеничная первого сорта — для обмена веществ.

Для блинов идеальна первого сорта (экстра и высшего слишком «пустые» с точки зрения пользы и более калорийные). В такой муке встречаются частицы оболочки зерна, которая содержит минералы - цинк, натрий и хлор, поддерживающие нормальный обмен веществ. Также содержится витамин Н, необходимый для правильной работы гормонов, и РР, регулирующий окислительные процессы в организме.

* Ржаная — для хорошего пищеварения.

По степени помола и соотношению отрубей, ржаную муку делят на обойную, обдирную и сеянную. Для блинов лучше подойдет последняя, хотя пользы в ней чуть меньше, чем в других, зато блинчики будет ровными. Содержит множество аминокислот и пищевых волокон, важных для хорошего пищеварения. Полезные минералы помогают снижать уровень холестерина в крови.

* Гречневая — для сытости.

Блинчики из нее получаются чуть темнее привычных, зато в плане пользы гречневая, пожалуй, лучшая. Она содержит железо, фтор, йод, калий. Богата ненасыщенными кислотами, которые расщепляют плохой холестерин. А также 18 важнейших для организма аминокислот. И главное, в ней много клетчатки, благодаря чему сохраняется долгое ощущение сытости.

* Кукурузная — для сосудов.

В ней сохранилась вся польза кукурузных початков, а блинчики из нее получаются яркими и пышными. Содержит витамины D, А, С, нужные для крепости костей и эластичности сосудов. Рекомендована при авитаминозах и заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

* Овсяная — для красоты.

В классической овсяной муке отсутствуют оболочки, благодаря которым овсянка так полезны. Но все же часть пользы она сохраняет: содержит вещества холин и биотин, которые участвуют в формировании новых клеток, выработке полезных веществ, в том числе коллагена, важного для кожи.

Идеальный вариант для полезных блинов — смесь пшеничной и овсяной муки.

ДЕЛАЕМ ПОЛЕЗНЫЕ НАЧИНКИ

+ Икра, малосольная рыба.

Пусть и калорийная, но очень полезная для здоровья начинка: ведь в ней есть витамин D для иммунитета, важнейшие омега кислоты. Так что плюньте на калории, особенно, если делали легкие блины по нашему рецепту!

+ Сыр и куриная грудка.

Вкусный, сытный и легкий вариант - отварная грудка курицы и натертый сыр. Очень вкусно получается, если блинчик с такой начинкой разогреть, чтобы сыр расплавился.

+ Обезжиренный творог с вареньем или медом.

Просто блинчики с медом или вареньем опасны: они очень вкусные, но не очень сытные, то есть съесть их можно очень много!

Но если вы смешаете обезжиренный творог с медом или вареньем, завернете в блин и будете есть, отрезая небольшие кусочки и наслаждаясь каждым из них, то наедитесь гораздо быстрее и удовольствия получите большое. И для кишечника опять же польза — мед и творог очень правильное сочетание.

+ С ягодами.

Разморозьте любые ягоды на ваш вкус. Можно их слегка потолочь и есть с блинами. Или взбейте в блендере с йогуртом и небольшим количеством сахара (а можно и без него — на ваш вкус). Получится отличный ягодный соус к блинам.

+ С овощами.

Размах и простор для фантазии! Главное, чтобы овощи были мягкими, иначе блин порвется и развалится по дороге ко рту.

- Слегка обжарьте на антипригарной сковороде и потушить в течение 10 минут кабачки с луком, сладким перцем и помидорами. Для пикантности можно добавить острого перца на кончике ножа.

- Тонко нашинкуйте и потушите до мягкости белокочанную капусту, в процессе добавьте мелко нарезанную петрушку. Соль, перец - по вкусу. Сытости придадут мелко нарезанные вареные яйца.

- Совсем диетический вариант — 300 граммов шпината отвариваем, смешиваем с 200 граммами обезжиренного творога, можно добавить немного молока для мягкости и щепотку мускатного ореха для вкуса.

ПРИПЕКИТЕ НАЧИНКУ СРАЗУ К БЛИНУ

Как вариант очень полезных, но не классических блинов — припеки. С ними блины полезнее и калорийность меньше. Хотя, конечно, такие блины толстенькие и не всем могут понравиться.

Как правило, припеки немного обжаривают или тушат на сковороде, а потом заливают блинным тестом. Вот несколько полезных вариантов:

* С тушеной капустой.

Потушите капусту с луком и морковкой и залейте блинным тестом: будет вкусно и сытно. А еще и полезно, ведь в капусте с морковкой содержится кальций, пектины и много витамина А и С.

* С несладкими яблоками.

Детский вариант: натрите на терке кисловатые яблоки (чем слаще, тем калорийнее) и добавьте их на сковородку с блинами. В таких блинах много клетчатки и витамина С, а также железа.

* С тыквой или кабачком.

Натрите кабачок на крупной терке, а тыкву на мелкой, слегка обжарьте на сковороде (можете вместе, а можете отдельно). С кабачком блинчики получаются нежными и сытным. А с тыквой — очень яркими и красивыми, а главное полезными! В тыкве содержится редкий витамин Т, который помогает перевариванию тяжелой пищи. Так что блин и тыква - идеальное сочетание!

* С грибами.

Любые грибы — отличный вариант для припека, хотя и считаются тяжелой пищей. Чтобы не перегружать кишечник, лучше всего подойдут шампиньоны. Нарежьте их тонкими ломтиками и слегка обжарьте, а потом залейте блинным тестом. Получается очень сытный и малокалорийный блинчик. А с нежирной сметаной — настоящее лакомство!