Анна Седокова призналась, что едва не потеряла сына во время родов

Анна Седокова с сыном Гектором. Фото: Инстаграм.

Анна Седокова - многодетная мама: она воспитывает 17-летнюю Алину, 10-летнюю Монику и 4-летнего Гектора. В 2017 году экс-"ВИА-Гра" стала мамой в третий раз. Артистка никогда не упоминала, что ее роды выдались трудными, и она едва не потеряла сына. Гектор родился недоношенными, и после рождения его поместили в специальное отделение для проблемных малышей.

- Когда Гектор появился, мы четыре дня были в больнице. Его мне не отдали. Он находился в специальном изоляторе для недоношенных и проблемных малышей. Лежал в кубе, я могла только смотреть на него. Мы с детьми по очереди приходили и проверяли ребенка. Было очень страшно, - рассказала Анна в Инстаграме.

С отцом Гектора, бизнесменом Артемом Комаровым, певица рассталась практически сразу после рождения сына. Сейчас 39-летняя Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой. Артистка часто публикует в Инстаграме умилительные снимки Яниса, проводящего время вместе с Гектором. Однако Анна не скрывает, что хорошие отношения у сына и мужа сложились далеко не сразу. Гектору потребовалось время, чтобы принять нового ухажера мамы.

Анна не скрывает, что хорошие отношения у сына и мужа сложились далеко не сразу. Фото: Инстаграм.

- Скажу честно, не все было гладко в отношениях этих мужчин. Они прошли долгий путь к принятию и взаимоуважению. Никогда не говорила на эту тему. Но я категорически против мнения о том, что мужчина никогда не полюбит тебя с ребенком, - рассказывала артистка в соцсетях.

Седокова и Тимма поженились полтора года назад. Певица говорит, что они с супругом задумываются об общих детях, но пока не торопят события.

- Мы с Янисом хотим много малышей. Посмотрим, как Бог даст, - считает Седокова. - А пока он любит моих детей. Алина знает, что в 18 лет мы с ней обнимаем друг друга крепко, и птенчик вылетает из гнезда. Ворчит, конечно, на меня, но я это переживу. Она знает, что это потому, что я ее люблю сильно. И себя люблю. И ей советую. Жить в таком возрасте по законам других людей странно. Нужно жить по своим. А в моем доме - мои.

У певицы есть еще две дочери: старшая Алина (на фото) и младшая Моника. Фото: Инстаграм.

Сейчас Янис и Анна живут в Майами. У спортсмена выдался перерыв в карьере. Это связано с уходом Тиммы из баскетбольного клуба УНИКС. Спортсмен лишился контракта, и пока находится в подвешенном состоянии.

Несмотря на то, что ее муж пока не имеет источников дохода, Анна решила арендовать в Майами роскошный дом. Супруги сняли красивый особняк с бассейном, зоной барбекю и стильным интерьером. Вилла находится в 15 минутах ходьбы от центра Майами. В доме шесть спален, столько же ванных комнат, просторная кухня и гостиная.

Аренда особняка, который сняла Анна, обходится ей в 135 тысяч рублей в сутки. Это около 4 миллионов рублей в месяц (примерно 51 тысяча долларов). Скорее всего, платить исполнительница будет из своего кармана.