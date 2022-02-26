Папа Римский Франциск встретился с послом России в Ватикане

Понтифик призвал стороны конфликта к диалогу, а всех верующих – к молитве о мире Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск в нарушение дипломатического протокола посетил посольство России в Ватикане, чтобы выразить свою озабоченность происходящим на Украине.

Согласно принятым правилам, в случае необходимости глава внешнеполитического ведомства Ватикана вызывает посла страны к себе, а Папа Римский если и дает личные аудиенции иностранным представителям, то только в особых случаях.

Но вчера понтифик отправился в российскую дипмиссию самостоятельно, выразив тем самым свое особо уважительное отношение к нашей стране.

– Пресс-служба Святого Престола подтверждает, что Папа отправился в посольство России при Святом Престоле, чтобы выразить свою озабоченность в связи с происходящим. Он пробыл там чуть более получаса, – рассказал официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

Согласно имеющейся информации, понтифик призвал стороны конфликта к диалогу, а всех верующих – к молитве о мире.

Также стало известно, что глава Святого Престола отложил первую после начала пандемии поездку в Италию – в воскресенье папа римский планировал встретиться во Флоренции с епископами и отслужить мессу, но его планам помешало ухудшение здоровья. В последнее время 85-летний Франциск страдает от сильных болей в колене.