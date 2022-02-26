Минобороны: Украинские националисты ударили "Градами" по жилым домам Старобельска

В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения

- В субботу утром (в 10.30) 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град"» по жилым кварталам города Старобельск. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения, - сообщает Минобороны России.

Военное ведомство России получило достоверные данные, что подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы в населенных пунктах Краматорск и Славянск.

- Вооруженные Силы России никаких ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан, - подчеркнули в Минобороны России.

В интернете появилось множество фейков. Разрушенные газом старые жилые дома выдаются за атакованные, а обстрелы украинских военнослужащих выдаются за нападение российских войск. Также в сети появились откровенные предложения украинских националистов переодеваться в форму российских военнослужащих и убивать мирных граждан (убийства гражданских лиц уже зафиксированы в Киеве). Подобная практика успешно применялась бандеровцами в Западной Украине в годы Великой Отечественной войны. Тогда националисты вырезали население целых деревень, а оставшимся в живых советским гражданам представлялись советскими партизанами.

В это время в Севастополь спасательным буксиром Черноморского флота "Шахтер" доставлена группа из 82 украинских военнослужащих, которые отказались от сопротивления и добровольно сложили оружие на острове Змеиный.

- После прохождения кратковременных юридических процедур военнослужащие ВСУ будут отправлены домой к своим семьям.

Моряки Черноморского флота с уважением отнеслись к решению украинских военнослужащих. Все они обеспечены индивидуальными рационами питания и бутилированной водой на весь период передвижения до конечного пункта назначения, - заявил заместитель командующего Черноморским флотом Михаил Ясников.

Выходит, что президент Украины Владимир Зеленский врал своим гражданам когда заявлял, что военнослужащие, что проходили службу на острове Змеиный все до одного погибли. Даже обещал "посмертно наградить героически сражавшихся пограничников".

Нет, не погибли. Вот их лица на видеокадрах, которые публикует Министерство обороны России. Они не только в безопасности и хорошо себя чувствуют, но в ближайшее время воссоединятся со своими семьями.