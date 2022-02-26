Первый канал и ВГТРК ответили на отстранение России от «Евровидения»: вышли из Европейского вещательного союза

Два российских канала вышли из Европейского вещательного союза. Фото: Shutterstock

Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union, сокращенно - EBU) принял решение не допускать Россию к участию в конкурсе «Евровидение». «Включение российского участника в конкурс этого года подорвало бы репутацию состязания», - говорилось в официальном заявлении.

Оно было сделано вчера, 25 февраля, и уже вызвало множество гневных комментариев российских исполнителей и политиков. Сейчас Первый канал распространил свое заявление для СМИ, в котором говорится:

«ВГТРК, Первый канал и Радио дом Останкино объявляют о выходе из Европейского Вещательного Союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни «Евровидение-2022», которое мы расцениваем как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус».

Отстранение России – последнее, но далеко не первое из подобных решений, связанных с «Евровидением». Так в 2016 году победу одержала песня «1944», являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Беларусь («Я научу тебя»), сославшись как раз на политику. Это лишь два примера из длинной череды подобных, когда к толкованию термина «политика» организаторы конкурса подходили необъективно и избирательно. Исполняя волю Евросоюза, при том что половина членов ЕВС в него не входит.

К сожалению, ЕВС превратилось в клуб, участники которого находятся в неравных условиях. И мы считаем для себя невозможным оставаться в нем и дальше».