Сдав эти шмотки в ломбард, можно купить машину: стилист оценил наряды Клавы Коки, Валерии и Баскова на модном рауте

На открытие ресторана собрались российские селебрити. Фото: Александра Никольская

Во время пандемии Эмин Агаларов открыл ресторан «Peach», где и прошел пресс-ланч конкурса #ПоюЛюбимоеНаРусском, организованный «Русским Радио». Также в рамках пресс-ланча объявили о первом в истории изменении правил премии «Золотой Граммофон».

С 2022 года музыкальную премию будут получать артисты, которые хотя бы раз оказывались на 1 месте одноименного хит-парада. Напомним: до этого граммофоны получали звёзды, чья композиция продержалась в хит-параде более 20 недель. Ну, а знаменитости, как всегда, блистали на красной дорожке в новых нарядах.

Стилист Ирина Ковалева Фото: Личный архив

Кто был самым стильным, а кто промахнулся с выбором образа, kp.ru обсудила со стилистом, амбассадором бренда «Lucky Group» Ириной Ковалевич.

Ольга Серябкина

Фото: Александра Никольская

- Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина всегда любила провокационные и очень сексуальные наряды. Впрочем, она все делает с определенным вызовом. И творчеством занимается, и личную жизнь устраивает.

Сейчас по идее у певицы должен быть «спокойный» период. Так как она вышла замуж и недавно родила ребенка. По крайней мере, так происходит у большинства женщин.

Однако натуру Ольги не изменить, и голый животик в сочетание пиджаком из кожи - прямое тому подтверждение,-замечает наш эксперт.-Я думаю, фанаты в восторге. Я , впрочем, тоже. В первую очередь от фигуры. Для недавно родившей женщины Серябкина выглядит просто прекрасно.

Клава Кока

Фото: Александра Никольская

- Еще одна любительница эпатировать - Клава Кока. Мне кажется, в последнее время никому из представителей моды или СМИ не удалось запечатлеть девушку в «нормальной», то есть повседневной одежде. Что не выход - то либо боа из денег наденет, то вовсе с голой грудью придет. Может, в нее случайно вселился Сергей Зверев, пока общался с шаманами на Байкале?

Впрочем, для данного мероприятия Клава выбрала наряд достаточно скромный. Несмотря на обилие привлекающих взгляд элементов типа шнуровки, кожи, ботфорт. Даже скучный. Писать почти не о чем. В следующий раз рекомендую надеть мясо и стразы...Заголовки будут обеспечены.

Ханна

Фото: Александра Никольская

- Певица Ханна в последнее время частенько выбирает черное во время светских раутов. Интересно почему? Как яркая блондинка желает сыграть на контрасте, или же до сих пор горюет, что Тимати ушел из BlackStar?

Николай Басков

Фото: Александра Никольская

- Натуральный блондин, как всегда, прекрасно, а главное - дорого одет. Для данного выхода в свет Николай выбрал классику - темный костюм в сочетании с белой рубашкой. И не надо обманываться кажущейся простотой гардероба. Сдав данные шмотки в ломбард, можно совершенно спокойно купить машину.

Севиль Валиева

Фото: Александра Никольская

- Новая солистка «Арктик Асти» 29-летняя Севиль Валиева еще не привычна широкому кругу как фанатов коллектива, так и обычных зрителей. Пока смотрим, изучаем. Подмечаем новое, интересное. И пока выглядит Сесиль приятно. Такая милая, стильная девушка. Ничего лишнего, все продумано.

Впрочем, внешний вид в этом вопросе не так уж и важен. Куда интереснее сможем ли мы так же активно отплясывать «под грустный дэнс» уже в ее исполнении.

Валерия и Пригожин

Фото: Александра Никольская

- Я помню, как лет 10 назад супруги шутили, одеваясь в Фиону и Шрека. Мол, и в России огр может получить принцессу. Вот только рядом с Пригожиным зеленой Валерия не стала, наоборот, заставила мужа преобразиться. Рядом с ней Иосиф сбросил вес и искренне надеется сбросить еще. Похорошел. И начал радовать зрителей вокалом, периодически участвуя с женой в музыкальных конкурсах. Это ли не счастье?

Что же до 53-летней Валерии, реально восхищаюсь этой дамой. Знаете, ведь не так давно она стала бабушкой. По внешнему виду это сказать определенно нельзя. Так молодо и спортивно выглядит певица. И тем не менее, факт.