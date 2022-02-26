Программа «Орел и решка» покидает телеканал «Пятница!»

"Орел и Решка" больше не будет выходить на российском телевидении.

Программа «Орел и решка» больше не будет выходить в эфир на российском канале «Пятница!».

В телеграм-канале «Пятницы!» было объявлено, что сотрудничество с продюсером программы Мариной Гранкиной прекращено.

«Ранее она публично высказывалась в адрес президента РФ», - говорилось в сообщении. - «После высказывания Гранкиной руководство TeenSpirit отстранило ее от занимаемой должности». Кстати, TeenSpirit - украинская производственная компания, которая выпускает программу с 2011 года.

Марина Гранкина в скором времени сообщила журналистам, что продолжает работать в TeenSpirit, информация о ее отстранении - ошибочная. Тогда в телеграм-канале «Пятницы» появилась еще одна новость: о том, что сотрудничество с этой компанией в целом не будет продолжено.

«В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным» - прокомментировали в пресс-службе «Пятницы!».

В то же время телеканал ТНТ объявил, что прекращает сотрудничество с продюсером Comedy Club Production Арменом Оганяном (он занимался шоу «Танцы», «Холостяк» и «Замуж за Бузову»). Он публично высказался на своей странице в Instagram о спецоперации России в Донбассе. В заявлении канала говорится:

«ТНТ является развлекательным каналом, который всегда был и остается вне политики. Мы не можем допустить, чтобы создающие контент для нашего канала люди распространяли радикальные политические взгляды и настроения среди нашей аудитории и ассоциировались у нее с ТНТ. Мы создаем наши шоу и сериалы исключительного для того, чтобы люди смогли отвлечься, улыбнуться и хорошо провести время у экрана. Именно это заложено в ДНК нашего бренда».