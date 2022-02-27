Дети Прилучного рассекретили его воссоединение с Муцениеце

Прилучный и Муцениеце со скандалом расстались в 2020 году после девяти лет брака. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В последнее время поклонники то и дело говорят о воссоединении бывших супругов – Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Сначала актер намекнул в соцсетях, что он расстался со своей подругой Мирославой Карпович, а затем оставил для нее послание в Инстаграме, которое его подписчики приняли за прощальное. Минувший мужской праздник 23 февраля Павел провел в кругу семьи: в строис он с гордостью демонстрировал открытки, которые ему подарили дети. А теперь, как выяснилось проводит время вместе с Агатой. То, что родители воссоединились, случайно рассекретили наследники звездной пары Мия и Тимофей.

Судя по всему, в отношении бывших супругов наметилось потепление. Минувшим днем Павел гулял по торговому комплексу вместе с детьми. К этой прогулке присоединилась и Муцениеце. Актриса решила показать в сторис автомат, делающий мороженое. Необычный робот очень заинтересовал ее детей. Тимофей и Мия с любопытством наблюдали за аппаратом. «Пойду спрошу у папы, можно ли мне мороженое», - сообщил в видеоролике Тимофей, невзначай рассекретив присутствие рядом Павла Прилучного. «Тим, и спроси, мне можно тоже?» - присоединилась к брату Мия.

Павел и Агата воссоединились на дне рождения сына в Дубае. Фото: Инстаграм.

К слову, в последнее время Муцениеце не комментирует свои отношения с бывшим мужем, хотя раньше в своем шоу «Честный развод» то и дело критиковала Павла. Прилучный тоже молчит и ни слова не говорит о бывшей жене. Поклонникам остается только догадываться: действительно ли экс-супруги воссоединились или просто зарыли топор войны ради детей.

Павел и Агата со скандалом расстались в 2020 году после девяти лет брака. Муцениеце обвинила бывшего мужа в неверности и рукоприкладстве. После развода супруги далеко не сразу начали нормально общаться. А на новогодних каникулах вдруг улетели вместе в Дубай, где всей семьей отметили день рождения сына Тимофея.

- День рождения Тимы прошел прекрасно. Я его особо не снимала, потому что пришел папа, а он же вообще не любит, когда его снимают. Но мы молодцы. Мы наладили коммуникацию. И для меня было большим подарком, что он пришел на день рождения. Думаю, для Тимоши тоже. Он был счастлив, что мама и папа вместе, - рассказывала актриса в YouTube-влоге «Будни бабушки Агаты».

Недавно актриса призналась, что после развода пыталась встречаться с другими мужчинами, но ни один из них ее серьезно не зацепил. Агата уверяет, что ее не интересуют легкие увлечения, поэтому она решила отказаться от таких отношений и ждать свою любовь.