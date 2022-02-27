Минобороны: 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, вооруженный комплексами "БукМ-1", добровольно сложил оружие

К настоящему времени Российскими Вооруженными Силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины Фото: REUTERS

- В Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО "Бук М-1", добровольно сложил оружие и сдался. Оружие сложил 471 украинский военнослужащий полка. Всем им оказывается уважительное отношение и помощь. После письменного отказа от ведения боевых действий они будут отправлены к своим семьям, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

По словам представителя Минобороны, группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продвинулась еще на 52 километра и установила контроль над Новоахтыркой, Смоляниново, Станично-Луганское. Бойцы ДНР прошли еще 12 километров в направлении Петровское взяли под контроль Павлополь и Пищевик.

- За прошедшие сутки Вооруженными Силами России были полностью блокированы города Херсон и Бердянск, под контролем город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном, - отметил Конашенков.

Но националисты продолжают огрызаться: вчера с 16.00 до 16.20 украинские националисты из батальона "Азов" нанесли удары реактивными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам населенного пункта Сартана в пригороде Мариуполя. Несколько реактивных ракет попали в мариупольскую школу №8. Под развалинами жилых домов погибли мирные люди.

Отметим, что ранее Минобороны России предупреждало о подготовке украинскими националистами подобных провокаций.

Напомним, в субботу украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам города Старобельск. В городе начался пожар, в разрушенных жилых домах пострадали мирные граждане. Военное ведомство России получило достоверные данные, что подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы также в Краматорске и Славянске.

В военном ведомстве России подчеркнули, что Вооруженные Силы России ударов по городам и населенным пунктам не наносят, и принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

БОЕВАЯ СВОДКА

По данным Минобороны России, 26 февраля Вооруженные силы России нанесли еще один удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины.

К настоящему времени Российскими Вооруженными Силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины.

Уничтожено:

23 - пункта управления и узлы связи ВСУ

3 - радиолокационных поста

31 - зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса".

48 - радиолокационных станций.

8 - боевых самолетов (в небе).

28 - самолетов (на аэродромах).

7 - вертолетов.

11 - беспилотных летательных аппаратов.

2 - тактические ракеты "Точка-У".

223 - танка и другие боевые бронированные машины.

39 - реактивных систем залпового огня.

86 - орудий полевой артиллерии и минометов.

143 - военных машины.