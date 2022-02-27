Отмена развлекательных передач на ТВ: вместо «Танцев со звездами» - Владимир Соловьев. Шоу «Малахов» сняли с эфира

Премьера шоу «Малахов» была запланирована на понедельник 28 февраля. Ее не будет. Также с эфира временно сняли «Танцы со звездами», которые ведет Андрей Фото: Телеканал "Россия"

В выходные телезрители привыкли к просмотру еженедельных развлекательных телешоу. Однако из-за общественно-политических событий некоторые популярные телепередачи временно убирают из эфира. Сетку вещания каналы переделывают, ориентируясь на актуальную повестку дня – уделяется больше времени новостям и аналитике текущей ситуации. Рассказываем об изменениях 27 февраля.

Утренний эфир остался с привычной для телезрителей сеткой. Изменения – во второй половине дня. На Первом канале не покажут отснятый заранее выпуск музыкального проекта «Две звезды. Отцы и дети». Вместо музыкального соревнования с 15 часов и до программы «Время» (21.00) - в эфире «Информационный канал». На канале «Россия» по воскресеньям в прямом эфире вечером звезды плясали в передаче «Танцы со звездами», в этот раз был запланирован полуфинал. Однако Мария Миронова, Марина Зудина, Анатолий Белый, Дмитрий Харатьян и другие артисты соревноваться не будут – вернутся они в эфир 6 или 13 марта станет ясно позже. Взамен на «России» в воскресенье с 17.30 специальный выпуск программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. Будет перерыв на программу «Вести» в 20 часов – и продолжение Соловьева.

На НТВ после выпуска передачи «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой вместо музыкального телешоу «Маска» в 20.20 выйдет программа «Звезды сошлись» - раньше обычного времени. Затем: в 21.50 – документальный детектив «Основано на реальных событиях», в 01.00 – художественный фильм «Доктор Лиза».

Изменений в вещании в ближайшие дни будет немало. Однако они не касаются развлекательных телеканалов, на которых никогда не было новостей, политики, аналитики и т.д. Поэтому на ТНТ по плану 27 февраля в 19 часов большая премьера – второй сезон телепроекта «Звезды в Африке». Ведущие – Ольга Бузова и Михаил Галустян. Среди участников звезды «попроще»: Наталья Рудова, Алена Водонаева, Анатолий Цой, Валя Карнавал, Максим Лагашкин, Руслан Нигматулин и другие.

Программа на понедельник 28 февраля будет уточняться позже. Но уже сейчас известно, что большая премьера на канале «Россия» сдвигается: шоу «Малахов» было заявлено по будням в 17.30. «Малахов» меняет в эфире ток-шоу «Прямой эфир». Ведущий Андрей Малахов в новой студии в обновленном шоу имени себя будет обсуждать героев и разные истории. На данный момент в понедельник 28 февраля вместо «Малахов» поставили социально-политическое ток-шоу «60 минут». И так все будние дни. Премьеру перенесут. Программа «60 минут» будет выходить в будни дважды в день: в 11.30 и в 17.30. На Первом канале в будни, начиная с 28 февраля, временно ушли из эфира две передачи. Ток-шоу с ведущим Тимуром Еремеевым «На самом деле» — вместо него в 18.40 выйдет «Время покажет» с Артемом Шейниным. Также пока не будет в сетке развлекательного шоу «Вечерний Ургант» — взамен в 23.15 политическое ток-шоу «Большая игра». Изменения в вещании происходят постоянно.