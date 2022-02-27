Котики-метеорологи или экстрасенсы: Зоопсихолог объяснила, как животные могут предсказывать погоду

Конечно, специальных исследований, как кошки предсказывают погоду, не проводилось и мы можем опираться только на наблюдения хозяев Фото: Shutterstock

В сети есть множество описаний поведения кошек перед сменой погоды. Мы обсудили с зоопсихологом Татьяной Куликовой.

1. Похолодание.

Коты ищут местечко потеплее: раньше — рядом с печкой, сейчас - рядом с батареей, под одеялом у хозяина, на теплом полу в ванной. Сворачиваются клубочком и прикрывают нос хвостом или лапой.

2. Потепление, ясная погода.

Движения животного становятся вальяжными, плавными, котики медленно ходят и с удовольствием потягиваются. Спят на полу (там прохладнее), широко раскинув лапы, животом вверх.

3. Ровная пасмурная погода без скачков температуры и давления.

Кошек ничего не беспокоит, предпочитают спать на боку, вытянув лапы.

4 Дождь, гроза.

Перед дождем или сильным снегопадом много вылизываются и много пьют. Чтобы поспать, ищут укромное местечко, укрытие. Если есть домик, залезают в него.

Перед грозой животные нервничают, мечутся по квартире, нервно дерут когтеточки. Спят тоже беспокойно, часто меняет позы.

5. Резкая смена погоды, перепады давления.

Чаще коты становятся более вялыми, много спят. Некоторые замечали, что перед понижением давления зрачки у котов сильно расширяются.

6. Природные катаклизмы: землетрясения, наводнения, бури, смерчи и т. п.

Известно множество случаев, когда не только кошки, но и собаки и даже лошади предупреждали своих хозяев о наступающих неприятностях: начинали беспокойно метаться, кричать, лошади разбивали ворота у своих загонов, чтобы в ужасе убежать. Собаки тянули хозяев из дома, кошки кусали спящих за уши, пальцы, чтобы разбудить. То есть животные перед приближением явной опасности ведут себя очень нетипично: ни минуты не сидят на месте, кричат, вертятся, бегают. Раньше матросы специально брали на корабль кошек, чтобы они не только охотились на крыс, но и предупреждали о надвигающемся шторме.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КОММЕНТАРИЙ ЗООПСИХОЛОГА

У людей метеостанции, а у животных вибриссы, шерсть и инстинкты

- Начнем с того, что всё кошачье приданное — вибриссы, кожа и шерсть — очень чувствительно к малейшим изменениям в атмосфере, - говорит Татьяна Куликова. - Конечно, специальных исследований, как кошки предсказывают погоду, не проводилось и мы можем опираться только на наблюдения хозяев. Но в целом, любое животное обладает не просто хорошим инстинктом (должны же они знать, что нужно спрятаться от дождя, не говоря уж о том, как убежать от природных катаклизмов), а еще и природными инструментами.

Например, вибриссы, действительно, очень чувствительны к перепадам температуры. Сейчас ведутся исследования о том, что кошки могут взаимодействовать с магнитным полем земли, как и многие перелетные птицы, могут уловить изменения в магнитных полях. А кожа кошки чувствительна — к влажности воздуха. Вибриссы на теле кошки отлично ловят любые потоки воздуха: мы можем и не заметить, что сквозняк из приоткрытого окна стал на пару градусов холоднее, а кот это уже почувствовал и свернулся клубочком в ожидании морозов — так кошки копят, сохраняют тепло. А еще у котов очень чувствительная барабанная перепонка и внутреннее ухо способно улавливать перепады давления в атмосфере и таким образом предсказывать изменения погоды.

Как правило, не только кошки, но и собаки могут чувствовать изменения погоды и любой внимательный хозяин это знает. Возможно, есть породы, которые могут быть более метеочувствительными, но о таких исследованиях я не слышала. Пожалуй, не самыми лучшими барометрами работают только голые породы — сфинксы у кошек, китайские хохлатые у собак. Они все время мерзнут и нуждаются в теплых одеялках.