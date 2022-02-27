Украинские артисты молчали, когда убивали детей Донбасса

Не стала молчать певица Настя Каменских, которая все годы, несмотря на обстрелы Донбасса, приезжала выступать в Россию и пела на русском языке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Создается впечатление, что представители украинского шоу-бизнеса соревнуется в записи эмоциональных сообщений, в которых они якобы просят мира и остановки войны. Но если послушать их, то волосы становятся дыбом. Восемь лет они не замечали войну, знать не хотели, что дома в Донбассе взрываются, гибнут тысячи людей. Никто не попросил президента Владимира Зеленского остановить украинских военных, перестать стрелять по мирным городам.

Не стала молчать певица Настя Каменских, которая все годы, несмотря на обстрелы Донбасса, приезжала выступать в Россию и пела на русском языке.

- Это геноцид Украины. Никогда мир не будет прежним, он разделился на «до» и «после». Я горжусь своей страной, армией, народом, потому что наши ребята могут сказать: «Российские войска, идите на …», - записала сообщение Настя Каменских.

Певица сообщила, что в ее стране нет украинских фашистов и до 24 февраля был мир. Подписчики возмутились, что Настя Каменских молчала, когда война пришла в Донбасс.

- О каком мире вы говорите? То есть у вас восемь лет в стране все было хорошо? Все правильно: и светская жизнь, и концерты, и сыто-пьяно. Понятно, что донецких вы никогда не считали своими, поэтому просто не замечали их горя.

- Настя, где вы были, когда ваши же люди гибли на Майдане? Где вы были, когда жители Донбасса своих детей хоронили от украинских снарядов, когда Крым сидел без света и воды, когда люди бежали от войны в одних трусах?

Супруг певицы, которого в шоу-бизнесе знают как Потапа, опубликовал фейковое видео о том, как якобы одиночная российская бронемашина давит мирный автомобиль в Киеве. Как оказалось, это был фейк - дрифтовала украинская техника. Певец призвал собирать деньги на войну, а также пригрозил певицам с украинскими корнями Ани Лорак и Светлане Лободе, чтобы они не молчали и поддерживали Украину. Стал принуждать певцов Александра Ревву, Филиппа Киркорова, Зиверт и Моргенштерна показывать в своих соцсетях украинские новости.

- Никого не простят. Не будете вы выступать под аплодисменты. Все запомнят, что вы молчали, - пригрозил Потап. – Гибнут в ничем не повинные люди.

- А в чем провинились перед украинским народом жители Донбасса, раз их можно убивать? – поинтересовались поклонники.

С надрывом высказалась телеведущая Маша Ефросинина о том, что ее российские коллеги Николай Басков и Тина Канделаки не поддерживают войну на Донбассе и хотят мирного неба для них. Ефросинина призвала стыдить русских за то, что они русские. И пожаловалась на то, что три дня приходится прятаться в бомбоубежища. В ответ подписчики рассказали ей о горе в Донбассе.

- Не разжигайте национальную ненависть. Русские не будут стыдиться своей национальности, - ответили подписчики.

- Донбасс восемь лет и до сих пор в бомбоубежища прячется, когда ваши солдаты выпускают ракеты по мирным жителям. Почему-то вы не вспоминали и не записывали слезливые видео в 2014 году. Видимо, донецкие для вас – это не люди.

Певец Макс Барских, который приезжал зарабатывать деньги на концертах в России, рассказал, что якобы «Киева уже практически нет…» и вспомнил украинский язык, чтобы объявить сбор денег на войну.

- Наши защитники нуждаются в финансовой помощи, а также в продуктах питания, нужны одеяла, матрасы, высокие теплые носки, термобелье, каски, бронежилеты, - написал на украинском языке Макс Барских.

О несправедливых страданиях киевлян заговорила и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая родилась в Донецке, но много лет живет в Америке. Все эти годы ее высказывания были жесткими, она называла Россию агрессором и говорила, что «окончание войны на востоке важно для развития спорта в Украине». Сама же приезжала в Киев, чтобы с размахом отметить День рождения.

- Украинская армия будет биться до конца, - сообщила из Америки Лилия Подкопаева.

В своих сообщениях артисты не стали обращаться к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот остановил войну, чтобы украинские солдаты перестали бомбить Амвросиевку, Горловку, Донецк. Никто не просит Зеленского идти на переговоры, никто не просит мир. Не стала обращаться к Зеленскому, как к экс-коллеге по юмористическому шоу «95 квартал», и Елена Кравец. Свои угрозы она записала для российских КВНщиков.

- Сегодня уже не смешно. Мы с вами не раз скрещивали шпаги на сценах. Вы знаете нашего президента. Сегодня игра меняется каждый день. Придумайте что-нибудь, чтобы игра не закончилась плохо для вас, потому что все к тому идет, - говорит Елена Кравец.

Только вот подписчики не понимают, чем должны помогать КВНщики и почему «95 кварталу» все восемь лет, когда гибли жители Донбасса, когда бабушки спускались в подвалы, было смешно, а «сегодня уже не смешно».

- Уже не игра? А значит вы думали, что война с жителями Донбасса – это была игра? Вы в «95 квартале» обсмеивали детей, которые прячутся в подвалах, - отвечают подписчики. - Призывайте своих складывать оружие, а у вас наоборот его раздают. Чем быстрее перестанете стрелять по Донбассу, тем скорее и будет мир для всех.

Украинским артистам Донбасс не был интересен в 2014 году, не интересен и все эти мучительные восемь лет. А в этом и есть основная проблема, что историю создания Украины никто не помнит.

Никто не помнит, что Донбасс формировался в советские годы, что на шахты приезжали работать русские, создавали семьи, оставались тут жить. Они жили в СССР. А потом такой страны не стало. Русские люди оказались в Украине, в которой националисты на протяжении долгих лет разжигали ненависть к ним.

Никто не помнит за чей счет финансировался Майдан в Киеве в 2013 году. Напомним, что за тот же, за который сейчас идут поставки оружия в Украину. Только за бесконечными гастролями то в Украине, то в России, певцы и телеведущие не заметили, как «спонсоры» навязали им войну с Донбассом – с жителями тогда еще своей же страны. Артисты просто молчали, когда убивали детей Донбасса.

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