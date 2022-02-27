Как Гелена Великанова помогла Алле Пугачевой стать звездой

6 ноября 1995 год. Гелена Великанова во время выступления на творческом вечере Фото: фотохроника ТАСС.

Необычная фамилия Гелене Великановой досталась от отца - он был наполовину литовцем, его звали Марцел Великанис. А мать была полькой - именно в Польше они и встретились. Но родилась Гелена в Москве, куда родители переехали после революции. По одним данным, в 1922-м, по другим - в 1923-м году.

Детство и юность у будущей певицы были тяжелыми. Семья жила в бедности - порой не хватало на еду. Отец был страстным картежником, и часто проигрывался в пух и прах. После очередной такой неудачи он перенес инсульт, оказался парализован и вскоре умер. Потом началась война, семья отправилась в эвакуацию в Томск, а с фронта вскоре пришла похоронка: погиб брат Гелены, летчик. Гелена училась в тот момент в Московском институте инженеров транспорта (он тоже был переведен в Сибирь), потом вместе со студентами вуза вернулась в Москву, чтобы продолжать учебу, а мать осталась в эвакуации, и там скончалась…

Она быстро поняла, что подлинное ее призвание - никакой не транспорт, а пение. И в столице поступила сначала в музыкальное училище, а потом - на эстрадное отделение Школы-студии МХАТ. И успех пришел к ней довольно быстро: она выделялась на советской эстраде нездешней, европейской элегантностью. Очень серьезно относилась к концертным нарядам: тратила на них все деньги и могла сменить несколько за время одного концерта. (При этом в жизни одевалась так скромно, что однажды, по легенде, ее не хотели пускать на собственный концерт - не верили, что девушка в простеньком пальто может быть артисткой).

Наконец, она начала исполнять песни зарубежных исполнителей - в том числе Эдит Пиаф. Сначала она относилась к Пиаф примерно как пастор Шлаг в известном фильме: герою Ростислава Плятта казалось, что ее манера исполнения - «полное падение нравов», а сдержанная Великанова признавалась, что видела в ней лишь агрессивную вульгарность. Переубедила ее Наталья Кончаловская, которая в творчество Пиаф была буквально влюблена (и написала о ней книгу). Когда она пересказала Гелене содержание этой книги - то есть всю бурную и драматическую биографию француженки, - и когда объяснила, о чем поется в ее песнях, Великанова была потрясена.

Но главным ее хитом, конечно, стали «Ландыши» на музыку Оскара Фельцмана. Мелодия была написана стремительно, чуть ли не за 15 минут; Фельцмана попросили на скорую руку соорудить что-нибудь для концерта в саду «Эрмитаж». Отдав песню, композитор уехал отдыхать на юг. Он и не подозревал, что буквально через две недели «Ландыши» начнет петь вся Москва. Сейчас даже трудно сказать, кто стал первой исполнительницей песни. Сам Фельцман утверждал, что Великанова, а Нина Дорда, например, считала, что она исполнила «Ландыши» раньше - просто в версии Великановой они прозвучали по телевидению, и так началась их слава…

Как бы там ни было, слава оказалась скандальной. Невинные «Ландыши» рассматривали как воплощение пошлости. «Одна за другой пошли статьи, в которых меня обвиняли в низкопробности. Кое-кто даже договорился до расшатывания устоев советской власти. Дескать, Фельцман сознательно устроил провокацию. Песню перестали передавать по радио, запретили включать в официальные концерты. Я был уже не рад, что связался с "Ландышами", не знал, куда бежать и что делать…. И ладно бы критика продолжалась месяц или два. "Ландыши" двадцать с лишним лет фигурировали в качестве образца безвкусицы!» - рассказывал уже совсем пожилой Фельцман в интервью. Популярности в народе, впрочем, это не мешало. И невероятным образом «Ландыши» пользовались популярностью у партийных деятелей - они неизменно требовали исполнять песню на концертах, где присутствовали. Но официально реабилитировали «Ландыши» только в 80-е, когда они уже выглядели совсем безобидным ретро.

1965 год. Гелена Великанова во время выступления на Фестивале советской эстрадной песни Фото: фотохроника ТАСС.

* * *

Первым мужем Гелены Великановой стал поэт Николай Доризо, написавший тексты ко множеству популярнейших песен 50-х: «Огней так много золотых на улицах Саратова», «На тот большак, на перекресток…», «Почему ты мне не встретилась…» Дочь певицы потом говорила в интервью: «Папа для мамы всегда был любовью номер один». Ближайшая подруга Гелены Марцелиены, актриса Людмила Иванова - что «она продолжала его любить [всю жизнь] и признавалась, что это чувство умрет только вместе с ней». Однако они с Доризо состояли в браке лишь несколько лет. Потом Великанова вышла замуж за Николая Генералова, режиссера-документалиста. Дочь говорила, что это были «отношения из серии любовь-дружба», а Иванова, напротив, утверждала, что Великанова полюбила второго мужа так сильно, что ушла в семейную жизнь с головой и «потеряла себя на эстраде».

Впрочем, она чуть не потеряла себя на эстраде еще раньше. Однажды на гастролях в Прибалтике у нее начал садиться голос, врач сделал серию уколов - и в результате голос пропал вообще, а вернулся уже другим. Он стал ниже, и для Великановой поначалу это было шоком. Но она справилась с потрясением - просто с той поры аккуратно подбирала песни под новый тембр.

Много говорили о пристрастиях и антипатиях Великановой. Например, о том, что она очень недолюбливала Майю Кристалинскую, которая была ровно на 10 лет моложе (ее 90-летие отмечалось на днях). Будто бы они однажды выступали в одном концерте, и Кристалинской досталось больше аплодисментов. А потом двух певиц сравнили в какой-то статье, отдав предпочтение Кристалинской - и этого Великанова уже не выдержала… В начале 70-х, когда решался вопрос о присуждении Майе Владимировне звания заслуженной артистки РСФСР, Великанова будто бы оказалась единственной, кто выступал против (звание Кристалинская тогда все-таки получила).

С другой стороны, именно Великанова в 1974 году помогла Алле Пугачевой. Та, совсем молодая и никому не известная, участвовала в конкурсе артистов эстрады, и жюри решило никакого приза ей не присуждать (сам Леонид Утесов посчитал Пугачеву «вульгарной»). Но Великанова воскликнула: «Товарищи, уважаемые члены жюри! Как же мы можем не дать ей никакого места? Она же очень, очень талантлива! Может быть, где-то у нее есть огрехи. Но она совершенно ни на кого не похожа! Товарищи! Да мы будем потом всю жизнь носить клеймо позора, что ничего не дали Пугачёвой!» И пришлось проводить голосование заново; на этот раз Пугачевой досталось пусть третье, но все-таки призовое место. Когда много лет спустя Алексей Беляков, автор книги про Аллу Борисовну, спросил у Великановой, как она решилась выступить против мнения большинства, она ответила: «А я по натуре боец! Каждый из членов жюри обязательно «тянул» кого-нибудь из конкурсантов, это было понятно. Но когда я увидела, что не пускают действительно талантливого человека, то стала бороться!»

Уже в 90-е Великанова учила эстрадному мастерству другую Аллу - певицу Аллу Перфилову, будущую Валерию. Периодически выступала на сцене - зрители прекрасно ее помнили. Людмила Иванова рассказывала в интервью, что в ноябре 1998-го Великанова звала ее на свой концерт в Доме актера. Иванова пойти на него не смогла - у нее в этот вечер был спектакль. А на следующий день узнала, что концерт не состоялся: «Гелена умерла. Ее нашли на пороге ванной, полностью одетую и подкрашенную, с полотенцем в руках - наверное, она решила вымыть руки, но ей стало плохо. Бог даровал Гелене легкую смерть, она умерла мгновенно - подвело сердце…»

«Ландыши» (музыка Оскара Фельцмана, стихи Ольги Фадеевой)

Ты сегодня мне принёс

Не букет из пышных роз,

Не тюльпаны и не лилии.

Протянул мне робко ты

Очень скромные цветы,

Но они такие милые.

Ландыши, ландыши —

Светлого мая привет.

Ландыши, ландыши —

Белый букет.

Пусть не ярок их наряд,

Но так нежен аромат;

В них весны очарование.

Словно песенка без слов,

Словно первая любовь,

Словно первое признание.

Ландыши, ландыши —

Светлого мая привет.

Ландыши, ландыши —

Белый букет.

Я не верю, что года

Гасят чувства иногда.

У меня другое мнение:

Верю, будешь каждый год,

Пусть хоть много лет пройдёт,

Ты дарить мне в дни весенние

Ландыши, ландыши —

Светлого мая привет.

Ландыши, ландыши —

Белый букет.