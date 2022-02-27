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Звезды27 февраля 2022 10:25

Как Гелена Великанова помогла Алле Пугачевой стать звездой

Сегодня отмечается день рождения одной из главных звезд советской эстрады 50-х и 60-х, исполнительницы легендарных «Ландышей»
Николай ГЕРАСИМОВ
Николай ГЕРАСИМОВ
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6 ноября 1995 год. Гелена Великанова во время выступления на творческом вечере

6 ноября 1995 год. Гелена Великанова во время выступления на творческом вечере

Фото: фотохроника ТАСС.

Необычная фамилия Гелене Великановой досталась от отца - он был наполовину литовцем, его звали Марцел Великанис. А мать была полькой - именно в Польше они и встретились. Но родилась Гелена в Москве, куда родители переехали после революции. По одним данным, в 1922-м, по другим - в 1923-м году.

Детство и юность у будущей певицы были тяжелыми. Семья жила в бедности - порой не хватало на еду. Отец был страстным картежником, и часто проигрывался в пух и прах. После очередной такой неудачи он перенес инсульт, оказался парализован и вскоре умер. Потом началась война, семья отправилась в эвакуацию в Томск, а с фронта вскоре пришла похоронка: погиб брат Гелены, летчик. Гелена училась в тот момент в Московском институте инженеров транспорта (он тоже был переведен в Сибирь), потом вместе со студентами вуза вернулась в Москву, чтобы продолжать учебу, а мать осталась в эвакуации, и там скончалась…

Она быстро поняла, что подлинное ее призвание - никакой не транспорт, а пение. И в столице поступила сначала в музыкальное училище, а потом - на эстрадное отделение Школы-студии МХАТ. И успех пришел к ней довольно быстро: она выделялась на советской эстраде нездешней, европейской элегантностью. Очень серьезно относилась к концертным нарядам: тратила на них все деньги и могла сменить несколько за время одного концерта. (При этом в жизни одевалась так скромно, что однажды, по легенде, ее не хотели пускать на собственный концерт - не верили, что девушка в простеньком пальто может быть артисткой).

Наконец, она начала исполнять песни зарубежных исполнителей - в том числе Эдит Пиаф. Сначала она относилась к Пиаф примерно как пастор Шлаг в известном фильме: герою Ростислава Плятта казалось, что ее манера исполнения - «полное падение нравов», а сдержанная Великанова признавалась, что видела в ней лишь агрессивную вульгарность. Переубедила ее Наталья Кончаловская, которая в творчество Пиаф была буквально влюблена (и написала о ней книгу). Когда она пересказала Гелене содержание этой книги - то есть всю бурную и драматическую биографию француженки, - и когда объяснила, о чем поется в ее песнях, Великанова была потрясена.

Но главным ее хитом, конечно, стали «Ландыши» на музыку Оскара Фельцмана. Мелодия была написана стремительно, чуть ли не за 15 минут; Фельцмана попросили на скорую руку соорудить что-нибудь для концерта в саду «Эрмитаж». Отдав песню, композитор уехал отдыхать на юг. Он и не подозревал, что буквально через две недели «Ландыши» начнет петь вся Москва. Сейчас даже трудно сказать, кто стал первой исполнительницей песни. Сам Фельцман утверждал, что Великанова, а Нина Дорда, например, считала, что она исполнила «Ландыши» раньше - просто в версии Великановой они прозвучали по телевидению, и так началась их слава…

Как бы там ни было, слава оказалась скандальной. Невинные «Ландыши» рассматривали как воплощение пошлости. «Одна за другой пошли статьи, в которых меня обвиняли в низкопробности. Кое-кто даже договорился до расшатывания устоев советской власти. Дескать, Фельцман сознательно устроил провокацию. Песню перестали передавать по радио, запретили включать в официальные концерты. Я был уже не рад, что связался с "Ландышами", не знал, куда бежать и что делать…. И ладно бы критика продолжалась месяц или два. "Ландыши" двадцать с лишним лет фигурировали в качестве образца безвкусицы!» - рассказывал уже совсем пожилой Фельцман в интервью. Популярности в народе, впрочем, это не мешало. И невероятным образом «Ландыши» пользовались популярностью у партийных деятелей - они неизменно требовали исполнять песню на концертах, где присутствовали. Но официально реабилитировали «Ландыши» только в 80-е, когда они уже выглядели совсем безобидным ретро.

1965 год. Гелена Великанова во время выступления на Фестивале советской эстрадной песни

1965 год. Гелена Великанова во время выступления на Фестивале советской эстрадной песни

Фото: фотохроника ТАСС.

* * *

Первым мужем Гелены Великановой стал поэт Николай Доризо, написавший тексты ко множеству популярнейших песен 50-х: «Огней так много золотых на улицах Саратова», «На тот большак, на перекресток…», «Почему ты мне не встретилась…» Дочь певицы потом говорила в интервью: «Папа для мамы всегда был любовью номер один». Ближайшая подруга Гелены Марцелиены, актриса Людмила Иванова - что «она продолжала его любить [всю жизнь] и признавалась, что это чувство умрет только вместе с ней». Однако они с Доризо состояли в браке лишь несколько лет. Потом Великанова вышла замуж за Николая Генералова, режиссера-документалиста. Дочь говорила, что это были «отношения из серии любовь-дружба», а Иванова, напротив, утверждала, что Великанова полюбила второго мужа так сильно, что ушла в семейную жизнь с головой и «потеряла себя на эстраде».

Впрочем, она чуть не потеряла себя на эстраде еще раньше. Однажды на гастролях в Прибалтике у нее начал садиться голос, врач сделал серию уколов - и в результате голос пропал вообще, а вернулся уже другим. Он стал ниже, и для Великановой поначалу это было шоком. Но она справилась с потрясением - просто с той поры аккуратно подбирала песни под новый тембр.

Много говорили о пристрастиях и антипатиях Великановой. Например, о том, что она очень недолюбливала Майю Кристалинскую, которая была ровно на 10 лет моложе (ее 90-летие отмечалось на днях). Будто бы они однажды выступали в одном концерте, и Кристалинской досталось больше аплодисментов. А потом двух певиц сравнили в какой-то статье, отдав предпочтение Кристалинской - и этого Великанова уже не выдержала… В начале 70-х, когда решался вопрос о присуждении Майе Владимировне звания заслуженной артистки РСФСР, Великанова будто бы оказалась единственной, кто выступал против (звание Кристалинская тогда все-таки получила).

С другой стороны, именно Великанова в 1974 году помогла Алле Пугачевой. Та, совсем молодая и никому не известная, участвовала в конкурсе артистов эстрады, и жюри решило никакого приза ей не присуждать (сам Леонид Утесов посчитал Пугачеву «вульгарной»). Но Великанова воскликнула: «Товарищи, уважаемые члены жюри! Как же мы можем не дать ей никакого места? Она же очень, очень талантлива! Может быть, где-то у нее есть огрехи. Но она совершенно ни на кого не похожа! Товарищи! Да мы будем потом всю жизнь носить клеймо позора, что ничего не дали Пугачёвой!» И пришлось проводить голосование заново; на этот раз Пугачевой досталось пусть третье, но все-таки призовое место. Когда много лет спустя Алексей Беляков, автор книги про Аллу Борисовну, спросил у Великановой, как она решилась выступить против мнения большинства, она ответила: «А я по натуре боец! Каждый из членов жюри обязательно «тянул» кого-нибудь из конкурсантов, это было понятно. Но когда я увидела, что не пускают действительно талантливого человека, то стала бороться!»

Уже в 90-е Великанова учила эстрадному мастерству другую Аллу - певицу Аллу Перфилову, будущую Валерию. Периодически выступала на сцене - зрители прекрасно ее помнили. Людмила Иванова рассказывала в интервью, что в ноябре 1998-го Великанова звала ее на свой концерт в Доме актера. Иванова пойти на него не смогла - у нее в этот вечер был спектакль. А на следующий день узнала, что концерт не состоялся: «Гелена умерла. Ее нашли на пороге ванной, полностью одетую и подкрашенную, с полотенцем в руках - наверное, она решила вымыть руки, но ей стало плохо. Бог даровал Гелене легкую смерть, она умерла мгновенно - подвело сердце…»

«Ландыши» (музыка Оскара Фельцмана, стихи Ольги Фадеевой)

Ты сегодня мне принёс

Не букет из пышных роз,

Не тюльпаны и не лилии.

Протянул мне робко ты

Очень скромные цветы,

Но они такие милые.

Ландыши, ландыши —

Светлого мая привет.

Ландыши, ландыши —

Белый букет.

Пусть не ярок их наряд,

Но так нежен аромат;

В них весны очарование.

Словно песенка без слов,

Словно первая любовь,

Словно первое признание.

Ландыши, ландыши —

Светлого мая привет.

Ландыши, ландыши —

Белый букет.

Я не верю, что года

Гасят чувства иногда.

У меня другое мнение:

Верю, будешь каждый год,

Пусть хоть много лет пройдёт,

Ты дарить мне в дни весенние

Ландыши, ландыши —

Светлого мая привет.

Ландыши, ландыши —

Белый букет.

КультураКультура: музыка