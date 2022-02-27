«Воткни ей нож в спину»: Успенская рассказала, как подруга дочери готовила ее убийство и собиралась завладеть состоянием певицы

Любовь Успенская с дочкой Татьяной Плаксиной. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Любовь Успенская не скрывает, что в прошлом у ее дочери Татьяны Плаксиной были проблемы с наркотиками. 32-летняя наследница звезды несколько раз лечилась от зависимости в реабилитационных клиниках. Татьяна уверяет, что ее специально подсадили на наркотики, чтобы тянуть деньги из звездной семьи. В программе «Мужское/Женское» на Первом канале Любовь Успенская рассказала, кому было выгодно, чтобы ее дочь стала наркоманкой.

Певица поделилась шокирующими подробностями, о которых молчала несколько лет. По словам звезды, Татьяна подружилась с некоей Таисией, которая полностью втерлась в доверие к ее дочери. Приятельница тайком подсыпала Плаксиной наркотики, а когда девушка подсела на запрещенные препараты, начала вымогать у нее деньги. Более того, Таисия даже подговаривала Плаксину убить мать и завладеть наследством. Из-за наркотиков Татьяна не соображала, что делает, и говорила в эфире ток-шоу страшные вещи о собственной матери.

- Таня вела эфиры в невменяемом состоянии и говорила чушь, потому что на нее присела подруга Таисия. Это дьявол! Девушка пришла к нам в дом три года назад… Она приносила Тане наркотики, а я не знала. Она ее зомбировала! – уверяет Любовь Успенская. - Таня думала, что ей помогают готовиться к концерту… У Таисии быль цель разрушить Таню, разрушить меня, девушка даже хотела убить меня, чтобы завладеть всем состоянием! Она говорила Тане «если мать к тебе зайдет, то воткни ей нож в спину или сбрось с лестницы». Она давала ей самую страшную химию...

Сейчас Татьяна помирилась с мамой и благодарна ей за заботу. Фото: Инстаграм.

Сейчас Татьяна помирилась с мамой и благодарна ей за заботу. Успенская и ее дочь начали жизнь с чистого листа. А вот со своим отцом, который живет в Америке, Татьяна общаться не желает. Она не может простить ему то, что он жестоко обошелся с мамой. В браке певицы процветало домашнее насилие, а потом супруг пытался присвоить себе при разводе всю купленную Успенской недвижимость.

- Папу прощу, если он маму оставит в покое. Перед ней же хотела бы извиниться за те жуткие передачи (ток-шоу, в которых она говорила гадости о матери – Ред.). Надеюсь, в будущем смогу что-то сделать, чтобы перечеркнуть адские воспоминания на что-то светлое, - рассказала наследница 68-летней певицы.

Татьяна вылечилась от зависимости и очень преобразилась внешне: она вставила выбитые в аварии зубы и сделала новую прическу.

- Мы с ней в доверительных отношениях. Я говорю Тане: «Может, и твои скандалы, позорные высказывания забудут, и весь мир поверит, что я хорошая мама, - рассказала Успенская. - Я наконец-то разошлась с тираном-мужем. Моя дочь здорова, я с ней в гармонии. Как только избавилась от мужа и поменяла команду - пошел взлет!

Брак певицы Любови Успенской с бизнесменом Александром Плаксиным продлился больше 30 лет. Вместе со своим четвертым мужем звезда переехала жить в США, где родила дочь Татьяну. Последние несколько лет супруги не жили вместе, но бракоразводный процесс артистка начала только прошлой весной. Пара со скандалом делила имущество в суде. Долгие годы Успенская скрывала шокирующие подробности своего брака. Плаксин жестоко избивал ее, а она терпела побои и боялась рассказывать о домашнем насилии знакомым.