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Политика27 февраля 2022 14:21

Подмосковные молодогвардейцы вернулись из Ростовской области, где помогали жителям Донбасса

В течение недели активисты разбирали гуманитарную помощь, готовили помещения для заселения беженцев, организовывали досуг детей
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Активистов встретили на Казанском вокзале сегодня утром.

Активистов встретили на Казанском вокзале сегодня утром.

Одиннадцать активистов Московского областного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», которые неделю назад отправились в Ростовскую область, чтобы помогать эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик, размещённым в оперштабе, вернулись домой. Активистов встретили на Казанском вокзале сегодня утром.

«Сперва мы готовили помещения, куда заселялись эвакуированные жители, расставляли мебель. Потом были заняты разбором гуманитарной помощи, которая приходила в Ростовскую область со всех регионов страны. Помимо этого уделяли внимание ребятишкам, для которых эвакуация стала ещё большим стрессом, чем для взрослых – организовывали для них досуг в виде аниматорских программ, мастер-классов. Нами были подготовлены детские комнаты, где ребятишки смогут проводить время», – рассказал молодогвардеец Александра Мантурова из Домодедово.

Активистов встречали их родные, близкие и друзья, которые всё это время переживали за них и хотели, чтобы они поскорее вернулись домой. Депутат Государственной Думы, руководитель Московского областного отделения МГЕР Александр Толмачёв поблагодарил волонтёров за мужество, за то, что они в первых рядах вызвались поехать в оперштаб и помочь эвакуированным жителям.

«Чужой беды не бывает. Мы не остаёмся в стороне, когда происходят события, требующие незамедлительной волонтёрской помощи. Ситуация с эвакуацией жителей для нас исключением не стала. Спасибо каждому из одиннадцати активистов, кто вызвался поехать в Ростовскую область и достойно там себя проявил в труде и заботе о тех, кому сейчас нужна поддержка. Ребята оказывали первую помощь, работали в пунктах размещения. У каждого из них есть история, которой, уверен, они поделятся с родными, близкими и друзьями, расскажут, что происходило на передовой, а также активно включатся в волонтёрскую работу с беженцами, которые размещены на территории Московской области», – сказал Александр Толмачёв.

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