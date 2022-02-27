Минобороны: украинские националисты применили запрещенные боеприпасы с фосфором

Националисты обстреливают десант спецназа на аэродроме Гостомель снарядами, которые были запрещены третьим протоколом Конвенции ООН Фото: REUTERS

Тяжело сейчас бойцам чеченского спецназа, которые уже несколько дней удерживают аэродром Гостомель под Киевом.

Отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных Сил России, националисты, прикрываясь жителями Киева (в Мариуполе прибывшие из львовской области штурмовые отряды "Правого сектора" также размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве "живого щита"), начали массовое применение по ним 122-ти миллиметровых снарядов к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 "Град" советского производства, которые начинены фосфором.

- Применение данных боеприпасов запрещено третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Отметим, что подобные зажигательные снаряды использовались украинскими военнослужащими при обстреле населенных пунктов с мирными жителями Донбасса.

В это время группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке Вооруженных Сил России продвинулась на 56 километров, а подразделения донецких военнослужащих на 3 километра в направлении Петровское.

Они стремительно развивают наступление и вот-вот завершает разгром резервов оперативно-тактической группы "Восток".

Подразделения ДНР и ЛНР установили контроль над населенными пунктами Анадоль и Андреевка. А вот из Северодонецка Луганской области поступают сообщения о зверствах националистов, которые расстреливают военнослужащих, которые пытаются покинуть свои позиции. Заградительные отряды украинских националистов расстреляли на глазах у подчиненных 4 офицеров.

Конашенков подчеркнул, что оказывается вся необходимая помощь уже более 300 семьям украинских военнослужащих, которые прибыли из оккупированных ВСУ территорий в Луганскую народную республику.

А в это время председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать факты применения запрещенных боеприпасов украинскими военными и в рамках уголовного дела тщательно расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных.

В ЭТО ВРЕМЯ

Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России зафиксировать факты применения запрещенных боеприпасов украинскими военными и в рамках уголовного дела тщательно расследовать обстоятельства произошедшего, приняв исчерпывающие меры к установлению всех виновных.