Заслуженный артист РФ Борис Галкин: Сердцем и душой я с народом Луганской и Донецкой республик!

Заслуженный артист России Борис Галкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Заслуженный артист РФ Борис Галкин уверен, что решение президента России Владимира Путина начать военную спецоперацию на Украине было продиктовано сложившейся политической ситуацией. Актер театра и кино высказался в поддержку главы государства, отметив, что считает его сильным лидером, принимающим взвешенные и дальновидные решения.

- Когда мы выбираем власть, мы выбираем и принимаемые ею решения. И они могут быть разные. Как в случае с Украиной. Мы можем не соглашаться или все-таки услышать приводимые аргументы. Важно не спешить с выводами и процеживать поступающую информацию через фильтры лицемерия, фейковых новостей и закулисных нашептываний. Лично я вижу, что позиции нашего президента на мировой арене за последние годы упрочились. И Россию стали вновь воспринимать как Державу с большой буквы. С этим сложно не согласиться, - сообщил Борис Галкин в интервью сайту «Комсомольской правды» KP.RU.

Заслуженный артист России считает, что, объявляя военную спецоперацию на Украине, Владимир Путин руководствовался прежде всего необходимостью защитить народ и его целостность.

- Мы люди искусства редко идем в политику, а если и высказываемся, то чаще с оглядкой. Просто я уже в том возрасте, когда могу позволить себе говорить прямо. Поэтому, отвечая на вопрос, поддерживаете ли вы решение Путина, я отвечу: я #запрезидента. Верю в его дальновидность и в то, что, вступая в войну, он прежде всего защищал народ и его целостность. Потому что #мысвоихнебросаем #замир. Я поддерживаю народ Луганской и Донецкой республик! Сердцем и душой я с вами! – подчеркнул Борис Галкин.

С 1971 года Борис Галкин служил актером Московского театра драмы и комедии на Таганке. В 1977 году окончил режиссёрское отделение высших театральных курсов при ГИТИСе. С апреля 2003 года по июнь 2018 года вел программу «Служу Отчизне!» на Первом канале. С 2005 по 2008 годы возглавлял Гильдию актёров кино России. Борис Галкин снялся в более чем семидесяти фильмах.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать военную спецоперацию в Донбассе. Накануне, в понедельник, вечером 23 февраля российский президент подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ними.