Ксения Бородина покинула Россию, а ее бывшего мужа Курбана Омарова задержала итальянская полиция

Ксения Бородина с бывшим мужем Курбаном Омаровым. Фото: Инстаграм.

Экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров сейчас отдыхает в Италии. Бизнесмен уже побывал в Альпах, Венеции и Флоренции, а теперь добрался до Рима. Вечный город оказался не таким уж гостеприимным. Едва Курбан приехал в город на арендованной машине, его задержала итальянская полиция. Бизнесмена обыскали и доставили в участок на допрос. Кадрами своего задержания Омаров успел поделиться в сторис Инстаграма. Кроме того, бывший муж Бородиной смог связаться с адвокатами.

- Курбан Омаров задержан полицией Рима. Обстоятельства и причины задержания выясняем. На место выехали наши итальянские коллеги, - сообщил в своем Телеграмм-канале звездный адвокат Сергей Жорин. - В настоящее время полицейские осматривают личные вещи и автомобиль Курбана, на котором он прибыл из Венеции в Рим.

Курбана Омарова задержала итальянская полиция. Фото: Инстаграм.

Пока неизвестно, какие именно обвинения предъявили Омарову в итальянской полиции. По словам адвоката, россиянина задержали на дороге: когда он ехал, к нему приблизилась полицейская машина. Сергей Жорин предположил, что кто-то мог позвонить в полицию и пожаловаться на Курбана. В полиции бизнесмена расспросили о целях визита и маршрутах перемещения по стране.

Кадрами своего задержания Омаров успел поделиться в сторис Инстаграма.

Пока Курбан беседует с итальянской полицией, его бывшая жена покинула Россию. Ксения Бородина собрала дочерей – младшую Теону от Омарова и старшую Марию от бизнесмена Юрия Будагова – и отправилась на отдых. В Инстаграме телеведущая сообщила, что уезжает из Москвы. Бородина ранее не комментировала спецоперацию России на Украине, и в этот раз вновь воздержалась от высказываний по этому поводу. Ксения только подчеркнула, что ее поездка за границу не связана с текущей политической ситуацией.

- Если все будет нормально, мы сегодня с девочками улетаем на отдых. И ни в одном моменте и в своих сториз в Инстаграме я не хочу за это оправдываться. Я сразу вам говорю: поездка была запланирована заранее, - рассказала Бородина.

Телеведущая подчеркнула, что считает Инстагарм развлекательной площадкой, на которой она не собирается обсуждать политику.

- Еще раз говорю: я со своими близкими свою точку зрения обсудила и обсужу еще. Я могу со своими близкими ругаться на эту тему, могу мириться, могу плакать, могу молиться - делать все, что угодно, - отметила Бородина, предложив всем недовольным отписаться от нее.

Куда именно она отправилась в отпуск, Ксения не говорит. Судя по сторис в Инстаграме, из Москвы Бородина улетела в Дубай. Скорее всего, из Арабских Эмиратов телеведущая путешествует дальше – на свои любимые Мальдивы.