Помощник Горбачева: большую часть времени бывший президент живет в закрытом VIP-блоке больницы

Экс-президент СССР Михаил Горбачев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Михаилу Горбачёву исполняется 91 год. Удивительно, но он пережил всех своих политических врагов и соратников. Что он делает сегодня? Оставленв ли ему госдача и гослимузин? Где его дети и внуки, навещают лит они его? Обо всем этом kp.ru спросил руководителя «Горбачёв-центра» Владимира Полякова, который работает со своим шефом уже 30 лет.

НАДОЛГО ЗА ГРАНИЦУ НИКОГДА НЕ УЕЗЖАЛ

- ... Где Михаил Сергеевич? Многие убеждены, что Горбачев давно уже поселился за границей.

- Я тоже это слышал. На самом деле он никогда не жил постоянно за рубежом, и сейчас он здесь, в России. Но почти всю пандемию провел в больнице.

- Это не ЦКБ?

- Это ЦКБ.

- Там какой-то блок для Михаила Сергеевича отдельный?

- Да.

- Я бывал в таких отдельных блоках, где лечатся высокопоставленные чиновники.

- Ну да, он там. Есть возможность и для отдыха, и для лечения, и для работы.

- С ним кто-то постоянно находится из охраны или из персонала?

- Ну, охрана – да, он - охраняемое лицо, она всегда с ним. Там есть даже помещение для охраны.

- Помощники у него бывают?

- Я последний раз был у него осенью. Там строго, попасть практически невозможно. Ну, только дочь, когда бывает, а нам запрещено. Мы общаемся по телефону, записками. Он в переписке с коллегами...

Каждый день приходит оттуда машина, мы готовим ему материалы какие-то, письма, просьбы.

МИХАЛ СЕРГЕИЧУ НА ДЕРЕВНЮ КАЛЧУГА

- А постоянное место жительства у него где?

- На даче.

- В Подмосковье?

- Да, в деревне Калчуга. Это - по решению глав государств СНГ ему оставлена была эта дача, в которой он жил, когда был секретарем ЦК.

- Секретарем ЦК по сельскому хозяйству?

- Да.

- Что собой представляет дача? Сколько этажей?

- Двухэтажная. Это, знаете, советский такой стиль. Очень напоминает бетонные жилые дома. Просто такой прямоугольник, на втором этаже - большой балкон. Там никакой архитектуры, ничего нет, обычный дом.

- Территория?

- Очень большая.

- Охраняемая, естественно.

- Конечно. Это же госдача.

- А на чьем она бюджете?

- Государственном.

- Российском?

- Ну, а каком же? У нас другого государства сейчас нет.

Естественно, она на балансе «А». То есть предоставлена на период его жизни. Пожизненно.

ПРИ ЕЛЬЦИНЕ ПЕНСИЯ У ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА БЫЛА $2

- Я помню, мы были на презентации Горбачев-Фонда - большого корпуса в Москве, на Ленинградском проспекте. По-моему, 1992 год.

- Да, как раз 30 лет назад.

- Был весь цвет науки, культуры.

- Да.

- А потом Ельцин потеснил Горбачева, оставил в этом здании небольшие апартаменты.

- Да. Ныне там располагается Финансовая академия.

- И с пенсией у Горбачева были проблемы.

- Просто она не индексировалась. Вы же помните те годы, какая была инфляция. И у Горбачева, в конце концов, пенсия «достигла» - в переводе с рублей - 2 доллара.

- Что на эти деньги можно было купить?

- Да ничего! Тогда Михаил Сергеевич принял решение, что будет писать книги, ездить с лекциями.

- Зарабатывать.

- Да. Собственно, это превратилось в работу. Он по несколько месяцев в году был в командировках.

ПОДАВАЛ В СУД НА «КОМСОМОЛКУ» И ГАМОВА

- Михаил Сергеевич взаймы брал?

- Ну, не до такой степени он обеднел-то. Ведь у него были раньше какие-то гонорары, премии, накопления с советских времен.

Но это не те суммы, на которые можно было жить. Ведь он создал фонд, который ни копейки от государства не получал, существовал на то, что зарабатывал Михаил Сергеевич.

- Он даже со мной поссорился однажды из-за этого. Я сделал интервью с Пал Палычем Бородиным. И он рассказал, как сидят Коль с Горбачевым, и Коль говорит: «Давай мы вам миллиарды дадим за вывод войск из Германии». А Горбачев: «Да зачем? Не надо нам денег».

- Знаете, это похоже на «одна бабка сказала». Все эти вопросы о выводе войск были зафиксированы в договоре. Германия его выполнила на 100%. Правильно Горбачев обиделся, что вы такую фигню написали.

- На следующее утро, после выхода интервью, у меня звонок. Мне говорят: «Сейчас с вами будет говорить Михаил Сергеевич». Я трубку беру, онемел немножко. И Горбачев говорит: «Александр, да я … (и матерное слово!) по всему миру езжу, зарабатываю, а ты такую фигню пишешь». В суд меня повели.

- Вас?

- Да, меня. Там и Бородина должны были повести. Но он адвоката прислал. И Горбачев прислал адвоката. А я один сам пришел. Лично писал извинения... И Ельцин еще обижал Михаила Сергеевича.

- Ну, были такие мелкие эпизоды, склочного характера – то машину отобрать, то не индексировать пенсию. Это уровень, в общем, сами понимаете какой.

- Сейчас с этим все нормально, не обижен?

- Да нет. Он всегда говорил, что это последнее дело, если политик обижается.

НАДЕВАЛ КЕПКУ, ТЕМНЫЕ ОЧКИ, И ГУЛЯЛ ПО УЛИЦЕ

- Мне Горбачёв рассказывал, что когда ему надоедает охрана, он надевает кепку, тёмные очки, и ходит по улице, в магазины, его никто не узнаёт. Правда?

- Ну, Горбачев один все равно выйти не может. Но он очень любит гулять. Это пошло со времен, когда они с Раисой Максимовной только поженились и жили в Ставрополе, они там по много километров гуляли.

И после ее смерти сохранил эту привычку.

Да, бывало, что он надевал темные очки, кепку - пониже на глаза, и мы ходили, гуляли. Но все равно его узнавали.

- Какой-то враждебности не было со стороны людей?

- Знаете, нет. Я с ним проехал в 1996 году всю предвыборную кампанию, полстраны.

- Он баллотировался в президенты России.

- Да, были отдельные проявления. Перед выступлениями Горбачева стояли люди с плакатами оскорбительными, а после обнимались, просили сфоткаться.

САМ СЕБЕ ЖАРИТ ЯИЧНИЦУ

- Он мне раньше рассказывал, когда я ему на дачу звонил, о своем распорядке дня. Утром сам себе яичницу жарит.

- (смеется)

- А чего вы смеетесь? Может, он сочинял, я не знаю... Распорядок дня у него какой?

- Да. Горбачев всегда очень поздно ложился. До сегодняшнего дня много читает. Мы подписываемся, на все большие газеты…

- Шелестит у него всегда в трубке - газеты в руках.

- Причём - та еще привычка, с советских времен, читает с карандашом. Вот сегодня придет машина, и уже пакет для Горбачёва лежит - все издания, какие сегодня вышли. И «Комсомолка». Она - обязательно.

До пандемии он сам приезжал в фонд. Не рано, где-то в 11-12 часов. Ну, и начиналась работа – встречи какие-то у него были, кто-то к нему приходил, какие-то совещания.

Обедал он здесь, еда из нашей столовой. Потом уезжал домой.

В общем, Михаил Сергеевич не представляет свою жизнь, чтобы ничего не делать, сидеть у телевизора. Компьютер настроен у него на новостные сайты.

- То есть, Горбачев может в Интернет выходить?

- Он не очень умеет обращаться с компьютером. Но новости там смотрит.

С ЛИГАЧЕВЫМ ЗДОРОВАЛСЯ ЗА РУКУ

- Я знаю, что с Лигачевым у него не было никаких контактов...

- Ну, почему же? Были! Они даже пару раз на каких-то конференциях вместе участвовали. В одном самолете один раз вместе летели.

- Не поругались?

- Горбачев никогда этим не занимается. Никаких обид.

- А Егор Кузьмич не наезжал на него?

- Нет. Никаких акций мелких друг против друга не предпринимали. Дернуть, ущипнуть... Это - люди, у которых была своя четкая позиция.

Михаил Сергеевич уважал таких людей, которые высказывают это в открытую, а не за спиной. И Егор никогда этим не грешил.

- Но они не обнимались при встрече?

- Нормально жали друг другу руки.

- А с Николаем Ивановичем Рыжковым он не общается?

- Нет.

ГРЕХ ЖАЛОВАТЬСЯ

- В Горбачёв-Фонде много людей работает?

- Сейчас нас мало, человек 13-15. Большой архив и библиотека.

- Это все на чьи деньги содержится?

- На средства Горбачева.

- А он богатый человек?

- Что считать богатым? Если брать Абрамовича, то Горбачев просто бедняк. Да, он хорошо зарабатывал. Лекции его очень дорого стоили. Гонорары за книги.

- Если не секрет - сколько?

- Лекция – шестизначные цифры. Гонорары – это уже побольше, семизначные. Так что он прилично зарабатывал.

- Как у вас зарплата?

- Зарплата… Мы всегда имеем возможность где-то подработать, и Михаил Сергеевич не противился. Грех жаловаться. Мы здесь - не по принуждению. Остались люди, которые с Горбачевым с 1980-х годов.

ВНУКИ И ПРАВНУКИ

- Дочь Ирина часто навещает отца?

- За последние полгода – дважды или трижды приезжала.

- Она в Берлине живет?

- Да.

- Сколько у Горбачева внуков и правнуков?

- Две внучки и двое правнуков – девочка и мальчик. Правнучка Саша – дочка внучки Ксении. Ей уже лет 12, а то и побольше. А у внучки Насти - правнук Михаила Сергеевича – Никита. Ему года четыре.

- Горбачев видел своих внуков, правнуков?

- Конечно. До недавнего времени он же все время ездил, бывал и в Германии...

4 ОПЕРАЦИИ, МИНУС 40 КГ ВЕСА

- Горбачев всегда откровенно рассказывал мне о здоровье. Говорил, что похудел на 40 килограммов.

- Похудел, подтверждаю. Он уже долгое время на строгой диете. И стал намного лучше себя чувствовать.

У него диабет. И врачи всегда говорили, что надо контролировать вес.

В свое время Раиса Максимовна контролировала. А после смерти супруги он «немножко распустился», как он сам говорит, «прибавил». Это на пользу не шло. А сейчас у него хороший вес.

- И ещё он говорил, что было четыре операции.

- Были, да. В частности, на сонной артерии...

«ПОНЯТЬ ПЕРЕСТРОЙКУ»

- О чем он жалеет, а чем гордится?

- Михаил Сергеевич написал большую статью «Понять перестройку...». Там подводятся итоги его деятельности.

Сейчас мы издаем книгу-брошюру. Тоже - не письмо на страничку.

- Там есть нотки сожаления?

- Да. Какие-то вещи, как он говорит, сделал бы по-другому. Но это уже с высоты прожитых лет... А главная цель осталась бы прежней.

- Развалить Советский Союз?

- Это длинная дискуссия. Уже всем ясно, кто, чего и как развалил...

- А чем он гордится?

- Тем, что сделал.

* * *

- Как Горбачев собирается отмечать 91-й год?

- И прошлый год не получилось отметить так, как он хотел. Мы в Горбачёв-фонде собрались у видеокамеры, а он — у камеры в больнице. И мы с экраном чокнулись, тосты произнесли.

Он ведь очень хотел своё 90-летие по-настоящему отметить. Но... видите, что творится. Будем надеяться, придёт время, когда можно будет чокнуться не через телевизор.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Иногда слухи о своей смерти опровергает сам

- Не могу не спросить... Периодически идут новости: «Горбачев умер»...

- Последний раз буквально три дня назад мне с этим вопросом звонили в 7 часов утра.

Были даже смешные истории. Как-то сижу у Михаила Сергеевича в кабинете. И вдруг мне - звонок от знакомого журналиста, известного. Говорит: слушай, умер. А Михаил Сергеевич - рядом, слушает...

Через минуту еще звонок. Уже корреспондент ВВС. Горбачев и говорит: опять, что ли? Дай, говорит, мне трубку. И отвечает им: еще нет.