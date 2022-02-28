Минобороны России: Мирным жителям Киева открыта трасса "Киев – Васильков"

Бандиты обвиняют мирных жителей в диверсиях, а на самом деле грабят их с оружием, которое стало доступно даже уголовникам Фото: REUTERS

Минобороны России предлагает всем мирным жителям Киева беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев – Васильков.

- Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве "живого щита" для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В Киеве действительно сейчас происходят массовые убийства бандами мародеров и националистами. Бандиты обвиняют мирных жителей в диверсиях, а на самом деле грабят их с оружием, которое стало доступно даже уголовникам. С ними заодно и мэр Киева Виталий Кличко, который заявляет, что город блокирован российскими военнослужащими.

- Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев – Васильков. Данное направление открыто и безопасно. Гражданскому населению ничего не угрожает, - подчеркнул Конашенков и отметил, что Вооруженные силы наносят удары только по военным объектам.

Представитель военного ведомства отметил, что Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, Вооруженными Силами России взяты под контроль Бердянск и Энергодар, а также полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции.

Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме.

БОЕВАЯ СВОДКА

В Минобороны сообщают, что Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка, Артем. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, продвинулись еще на 19 километров. Взят под контроль Новый Айдар и полностью блокирована Волноваха.

Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили:

8 - боевых машин "Бук М-1", и станций наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1",

3 - радиотехнические позиции со станциями П-14.

4 - боевых самолета на земле и один боевой самолет сбит в воздухе.1114 - объектов военной инфраструктуры Украины.

31 - пункт управления и узел связи ВСУ.

314 - танков и других боевых бронированных машин.

57 - реактивных систем залпового огня.

121 - орудие полевой артиллерии и минометов.

274 - единицы специальной военной автомобильной техники.