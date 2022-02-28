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Экономика28 февраля 2022 10:23

«Иллюзий мы не питаем»: правительство разработало новый план по поддержке экономики России

Кабмин предлагает провести масштабную амнистию капиталов
Елена КРИВЯКИНА
Елена КРИВЯКИНА
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Кабмин предлагает провести масштабную амнистию капиталов. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Кабмин предлагает провести масштабную амнистию капиталов. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство приняло ряд решений по поддержке экономики России в связи с новыми санкциями Запада. Новый план будет представлен правительством в ближайшее время. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

«Иллюзий мы не питаем, мы готовились давно, но важно активно и оперативно реагировать на изменения», - обратился Мишустин к своим заместителям.

Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, правительство подготовило новые предложения по амнистии капиталов.

- Это более масштабная амнистия капитала, чем это предпринималось в 2015, 2018 и 2019 годах. Мы делаем это с целью гарантий российского капитала за рубежом, - сообщил Силуанов.

Он также заверил, что все бюджетные обязательства будут выполнены полностью и «в первоочередном порядке».

Силуанов напомнил, что правительство вместе с Центробанком принимают меры для укрепления финансовой стабильности.

- Предпринимаются меры по обеспечению бесперебойной работы банков. При необходимости будут приняты новые меры, включая укрепление капитальной базы коммерческих банков, - заявил Силуанов.

Экономика: Кризис