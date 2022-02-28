Москвичей грабят и обворовывают у банков и банкоматов

В городе происходят кражи и ограбления у столичных банков Фото: Иван МАКЕЕВ

Разделы "Курсы валют в Москве" сегодня предлагают москвичам ближайшие обменники, льготные и выгодные курсы, многие другие возможности и сервисы, которые готовы сообщить где появились наличные или взлетевшая в цене валюта (многие стали избавляться от долларов и евро, чтобы заработать на курсе).

- Однако, даже тут может ждать ловушка, - рассказывает kp.ru сотрудник правоохранительных органов. - Преступники могут указать выгодный обмен валюты на рубли, предложить заказать сумму. А дальше дело техники.

Собеседник напоминает, что обмен валюты стоит производить только в филиалах крупных банков. Обменные пункты в окошках подъездов домов и офисов могут иметь все признаки банка, но таковым не являться. Валюту у вас конечно возьмут, а вот рубли могут уже не отдать.

В настоящих банках тоже стоит быть аккуратными.

- Но скорее всего слежку вы не заметите, - объясняет оперативник. - В банке может сидеть преступник с мобильным телефоном и транслировать все происходящее подельникам, которые сидят неподалеку в машине. Они могут по ряду признаков понять, что клиент получил крупную сумму и подготовиться к нападению. Оно может в любом месте: у банка, в пробке, на светофоре, у подъезда дома.

Если вы получили крупную сумму, сотрудники полиции рекомендуют иметь сумки, которые скрыты под одеждой. У вас не должно быть ничего в руках, чтобы привлекало внимания. Выберут скорее менее осторожную жертву. А еще не стоит оставлять сумку с деньгами в машине.

Например, 25 февраля у москвича из салона машины на 3-й Тверской-Ямской забрали портфель, где находилось 2,3 миллиона рублей. Он снял деньги, а потом припарковал машину на проезжей части рядом с рестораном, чтобы перекусить. Крупную сумму с собой он брать не стал, решил, что так безопаснее.

Но воры следовали по пятам, и вскрыли его машину автосканером, после чего спокойно ушли. Именно так чаще всего и действуют профессиональные преступники.

Двумя днями ранее на юго-западе Москвы добычей преступников стали 6 миллионов рублей. Они перегородили тремя машинами Ленинский проспект и открыли стрельбу. Шестеро налетчиков угрожая оружием отобрали у водителя сумку.

Сотрудники правоохранительных органов призывают предпринимателей и граждан пользоваться услугами инкассации, которая вполне доступна. Бронированный автомобиль с двумя вооруженными охранниками можно нанять в Москве на час за 3-5 тысяч рублей.