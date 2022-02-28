Украинец пытался затопить российскую яхту на Мальорке, но его сдали свои

Яхта «Леди Анастасия» длинной почти 48 метров была построена в 2001 году

Находящийся за рубежом 55-летний гражданин Украины по имени Тарас решился на «партизанский» поступок. На Мальорке он попытался затопить яхту «Леди Анастасия», на которой 10 лет работал механиком. Диверсию он совершил из-за того, что судно принадлежало российской компании.

Как сообщает испанское издание «Diario de Mallorca», мужчина открыл два клапана: в машинном отделении и в отсеке, где живет экипаж. Тарас отключил электричество и приказал другим членам команды покинуть корабль. В результате вода попала в яхту и судно чуть не превратилось в подводную лодку, но было спасено другими «менее патриотично настроенными» украинцами из того же экипажа.

Тараса задержали полицейские и доставили его в суд, где злоумышленника отпустили под залог на свободу.

Яхта «Леди Анастасия» длинной почти 48 метров была построена в 2001 году, и на данный момент стоит около 7 миллионов евро. Как утверждают производители, судно рассчитано на 10 человек, для которых подготовлено 5 шикарных кают с отделкой из мрамора и джакузи. Как сообщается, судном пользовался генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Пока не ясно, насколько сильный ущерб причинен кораблю, воду откачивают из трюмов.