Пережили 90-е прошлого века, переживем и это Фото: Мария ЛЕНЦ

Западные страны продолжают вводить новые санкции в отношении России. ЕС уже закрыл небо для российских авиаперевозчиков, под санкции попали несколько крупных российских банков, а некоторые государства прекратили выдавать россиянам визы. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, каких последствий от западных санкций боятся россияне.

Мы задали вопрос: «А чего вы опасаетесь лишиться из-за санкций?» и узнали, что почти половину опрошенных санкции вообще не беспокоят.

43% участников опроса заявили, что не боятся ничего. Эта категория россиян уверена, что наша страна способна сама себя обеспечить всем необходимым, и никакие санкции не способны на это повлиять.

«Будем сеять и сажать свое (семена у нас лучше, чем импортные), газ, нефть, железо разное есть, людей умных много, сами со всем справимся», - говорит один из респондентов.

«Пережили 90-е прошлого века, переживем и это», - уверен другой.

«А представляете, как западный мир пострадает. Санкции ведь не бьют в одну сторону», - отмечает третий.

32% участников исследования признались, что боятся нехватки денег. Каждый третий опрошенный опасается, что средств ему может не хватить даже на товары первой необходимости.

11% отмечают, что опасаются, что в России пропадут иностранные лекарства.

Названы главные страхи россиян на фоне введения западных санкций

«Меня только лекарства беспокоят. А так... огороды есть у всех. Переживем», - рассуждает еще одна участница опроса.

4% населения обеспокоены тем, что в России могут перестать работать банковские карты. Еще по 2% заявили, что опасаются, что останутся в этом году без отпуска и что из-за санкций могут отключить смартфоны.

По 1% признались, что волнуются, как бы в России не было запрета на импорт продуктов и техники, а также неприятности может создать блокировка некоторых сайтов, соцсетей и мессенджеров.

3% респондентов выбрали вариант «другое». Среди опасений этой категории опрошенных стали страх потерять работу, рост преступности и рост цен.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 15,1 тысячи человек.