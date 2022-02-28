Как противостоять санкциям Запада: Путин начал совещание по экономическим вопросам

Путин предложил обсудить на совещании по экономике западные санкции, которые вводит "империя лжи" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предложил в ходе совещания по экономике обсудить санкционные меры, которые вводит так называемая «империя лжи».

Российский лидер в ходе совещания заявил, что собрал его для обсуждения вопросов, связанных «с экономикой, с финансами», отметив, что обсуждает эту тему с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Имею в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны», - заявил глава государства.

Напомним, в минувшую пятницу, 25 февраля, в качестве ответа на объявления Москвой специальной военной операции на Украине Европейский союз вслед за Великобританией и США ввел в действие второй пакет санкций. Евросоюз также приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией с понедельника, 28 февраля. Позже ЕС включил в санкционный список Путина, а также главу МИД РФ Сергея Лаврова и российского премьер-министра Михаила Мишустина. Кроме того, было закрыто воздушное пространство для российских самолетов.