Закрытое небо ЕС и отмена рейсов за границу: как российские туристы будут возвращаться домой

Россия ввела ответные санкции и ограничивает полеты авиакомпаниям 36 стран мира Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воздушное пространство для российских авиакомпаний закрыли более 30 стран: весь Евросоюз, несколько государств Европы, не входящих в ЕС, а также Канада. В итоге самолеты из России не могут летать над европейским континентом и Северной Атлантикой.

Отечественные авиакомпании компании отменяют рейсы даже в те страны, которые не вводили авиационных санкций – например, в Сербию, туда невозможно попасть из-за закрытого неба вокруг. А также в США, Мексику, Кубу, Доминикану – из-за необходимости облетать закрытую зону над Европой и Атлантическим океаном маршруты получаются очень долгими и крайне дорогими из-за дополнительного расхода топлива.

Рейсы в Москву приостановили и две азиатские авиакомпании – Japan Airlines Singapore Airlines.

РОССИЯ ВВЕЛА ОТВЕТНЫЕ САНКЦИИ

Россия в понедельник, 28 февраля, ввела ответные санкции и ограничивает полеты авиакомпаниям 36 стран мира: "В соответствии с нормами международного права, в качестве ответной меры ... введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств", - сообщает Росавиация.

Список стран, чти авиаперевозчики не смогут выполнять рейсы в Россию: Австрия, Албания, Ангилья (заморская территория Британии), Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (в том числе Гренландия, Фарерские острова и территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская республика, Швеция, Эстония”.

Что делать людям, которых все эти события застали за границей? Как они будут возвращаться в Россию? Речь идет не только о туристах – кто-то улетел к родственникам, в командировки, на научные конференции и так далее.

Россия работает над возвращением граждан из стран ЕС, закрывших авиасообщение, заверил в понедельник, 28 февраля, замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов:

- Занимается министерство транспорта, Ростуризм, министерство иностранных дел, работа ведётся.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, за границей сейчас находятся более 150 тысяч наших путешественников (причем речь идет только о клиентах турфирм, в реальности – намного больше). Да, не всех на данный момент с возвращением домой возникли проблемы. На самые популярные курорты – Турцию, Египет, ОАЭ – самолеты летают, оттуда тоже.

В понедельник в Минтрансе запланировано совещание, на котором собираются обсудить вопрос с возвращение граждан РФ из-за рубежа.

ГУМАНИТАРНЫЕ КОРИДОРЫ

Один из вариантов решения проблемы, по мнению АТОР, - договориться о специальных разовых воздушных коридоров для вывозных “гуманитарных” рейсов. Такая практика существует. И даже в решении Росавиации об ответных санкциях сказано, что «полёты из этих стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией и МИД России». Так что есть шанс, что и страны ЕС пойдут на это.

В частности, гуманитарный коридор может быть согласован с Болгарией, надеются в Ростуризме.

- Созвонилась с министром туризма Болгарии Христо Продановым, обсудили ситуацию с российскими туристами, которые находятся в Болгарии и испытывают трудности с возвращением домой. По нашей оценке, в Болгарии сегодня находится до 3,5 тыс. россиян, в том числе организованных и самостоятельных туристов. Пока решается данный вопрос, попросила коллегу оказать содействие в вопросе продления пребывания наших туристов в местных гостиницах, если не на безвозмездной основе, то хотя бы на максимально приемлемых условиях,- рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. - Коллега предложил помощь в организации воздушного коридора для вывоза российских туристов.

ИЗ ЕВРОПЫ – ЧЕРЕЗ ТУРЦИЮ

Реальные варианты улететь из Европы (как и в Европу, в случае необходимости) – стыковочные рейсы. В первую очередь через Стамбул, а также через Израиль, Азербайджан, Армению, Египет, даже через Дубай, пусть и с огромным крюком. В общем, через любые страны, у которых есть авиасообщение как с ЕС, так и с Россией, и чье географическое положение позволяет российским авиакомпаням выполнять туда рейсы в обход закрытого воздушного пространства.

Этим, единственный на сеголняшний день способом, пользуются и самостоятельны путешественники, и туроператоры для вывоза своих клиентов. Самый адекватный вариант – Стамбул, один из крупнейших авиахабов мира, с его двумя аэропортами и множеством авиакомпаний разных стран, туда летающих.

- У нас есть туристы в Болгарии и Венгрии. Вывозим их через Турцию: сначала рейсами иностранных перевозчиков в Стамбул, а оттуда – всеми возможными бортами российских и турецких авиакомпаний, - поделилась с kp.ru деталями Дарья Домостроева, руководитель департамента PR и маркетинга туркомпании “Интурист”.

Как обстоят дела с наличием билетов на стыкочные рейсы и с ценами?

Из Будапешта в Москву на 2 марта билеты есть, но их крайне мало и они очень доргогие – минимум 32 – 35 тысяч рублей в одну сторону через Стамбул, от 38 тысяч через Тель-Авив. И это безбагажный тариф, и часто неудобное расписание, с долгими пересадками и ночевками в аэропорту. На более поздние даты – дешевле. Скажем, на 6 марта можно найти билеты со стыковкой в Стамбуле за 23 – 25 тысяч.

Из Афин (Греция, как и Венгрия, и Болгария, открыта для российских туристов и признает “Спутник”, поэтому именно в этих европейских странах сейчас больше всего наших отпускников) 2 марта можно улететь за 24 – 25 тысяч рублей через Стамбул, билеты через Ереван стоят от 32 тысяч рублей, через Каир – запредельные 72 тысячи, через Дубай – вообще от 107 тысяч. На 6 марта цены на билеты со пересадкой в Стамбуле - от 19 тысяч рублей. И это тоже без багажа, и без учета того, насколько удобно расписание.

Ситуация с наличием мест на рейсах и с ценами меняется очень быстро, так как спрос огромный.

С КУБЫ, ИЗ МЕКСИКИ И ДОМИНИКАНЫ – ВЫВОЗНЫМИ РЕЙСАМИ

- С карибских направлений (Куба, Доминикана, мексиканскиq курорт Канкун) туристы возвращаются планово на вывозных рейсах, - подтверждант Дарья Домостроева.

Тут ситуация другая: эти страны не вводили авиасанкций против России, летать туда в принципе можно. Но из-за необходимости облетать закрытое воздушное пространство это стало слишком долго и слишком дорого (чем дольше лететь – тем больше нужно топлива).

Авиакомпании приняли решение приостановить полеты на карибских маршрутах. Но с вывозными проблем быть не должно – да, дольше лететь, но это реально. Раньше полет проходил над воздушными пространствами скандинавских стран и Канады и продолжался 12 – 13 часов. У рейса Москва – Варадеро, вылетевшего из “Шереметьево” 28 февраля в 14.50, ожидаемое время в пути – 15 часов 14 минут.

В общей сложности, по оценке АТОР, с карибских курортов предстоит вывезти 16 – 18 тысяч человек.

“Авиакомпания Azur Air в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства с 28 февраля 2022 года временно приостанавливает пассажирские рейсы из России в Мексику, Доминиканскую Республику и на Кубу. Пассажиров, которые сейчас находятся в Латинской Америке, Azur Air вернёт на родину вывозными рейсами.

Возвращение туристов пройдет в плановом порядке - в соответствии с датами, указанными в туристических путевках”, - решение авиакомпании Azur Air, выполнявшей ресы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Уфы на кубинские курорты Варадеро и Кайо-Коко, в доминиканские аэропорта Пунта-Кана и Ла-Романа. В авиакомпании подчеркивают, что мера временная и касается рейсов до 28 марта.

Такие же решения приняли перевозчики Nordwind – он летал в Доминикану, на Кубу, в Мексику и в Венесуэлу и Royal Flight, выполнявший рейсы на Кубу и в Доминикану. Теперь будут только вывозные рейсы. Не срочные – в соответствии с датами, указанными в авиабилетах.

“Аэрофлот” отменил рейсы в США (Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес), на Кубу (Гавана и Варадеро), в Мексику и Доминикану. Пока - до 2 марта. При этом вывозных рейсов национальный перевозчик не обещает, пассажирам предлагают оформить возврат средств или поменять даты полета.