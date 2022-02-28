Палестинскую девочку сделали украинкой ради устрашения

Пользователи твиттера легко раскусили очередной фейк.

ФЕЙК: В твиттере разлетелась видеозапись, как девочка кричит на солдата, замахивается на него рукой и кричит, призывая уйти. Подпись гласит: «Возвращайтесь в свою страну»: смелая маленькая девочка противостоит вторжению армии Путина. Эта публикация набрала под тысячу ретвитов, почти 3 тысячи цитат, 2300 лайков.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Только авторы этого фейка не в курсе, что видео уже очень давно известно в интернете. Опубликован на Ютубе ролик был еще 24 декабря 2012 года. События, попавшие в кадр произошли во время Палестино-израильского конфликта аж 9-летней давности. Девочка по имени Амед Тамими набросилась на солдата с криком «Где мой брат?»

Пользователи твиттера легко раскусили очередной фейк. Они пишут, что «это смелая Амед и она палестинка»,

Да и вообще, сложно принять события, запечатленные на записи за то, что происходит на Украине. Во-первых, обмундирование солдата никак не похоже на российское. Во-вторых, машина на фоне которой происходит конфликт - точно не стоит на вооружении армии РФ. В-третьих, рельеф местности (пески и камни) на Укарине найти крайне сложно (об этом говорят и пользователи твиттера: «Где вы видели пустыню на Украине?»). Ну и главное! В-четвертых, почему девочка кричит на на русском и не на украинском?

Думайте перед тем, как сделать выводы, когда получаете какую-то информацию!

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