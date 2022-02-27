ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолетов: что это значит для пассажиров и авиакомпаний

Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний и частных самолетов из России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний и частных самолетов из России. Об этом вечером в воскресенье, 27 февраля, объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

КАКИЕ СТРАНЫ НЕ ВВОДИЛИ САНКЦИИ

Впрочем, еще до общего решения почти все государства ЕС уже закрыли свое небо для российских перевозчиков. Открытым оставалось лишь воздушное пространство Венгрии, Греции, Кипра, Люксембурга, Мальты, Словакии и Хорватии – семи стран из 27, входящих в Европейский Союз.

С учетом того, что к авиационным санкциям присоединились не состоящие в ЕС Великобритания, Норвегия, Исландия и Северная Македония, -это означает невозможность для российских перевозчиков совершать полеты над Европой. Да, в Старом Свете есть несколько стран, не входящих в ЕС и не закрывших свое воздушное пространство (во всяком случае, на данный момент). Это Швейцария, Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Албания. Но ситуацию это никак не меняет, облететь закрытые страны через те, что открыты, никак не получится. Авиасообщение между Россией и Европой прервано.

КАКИЕ РЕЙСЫ В ЕВРОПУ БЫЛИ ДО ЗАКРЫТИЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА

А после пандемии оно уже вновь стало оживленным. Только за один день, 27 февраля, и только из одного столичного аэропорта “Шереметьево” улетели самолеты в Мадрид, Милан, Малагу, Хельсинки, Афины, Амстердам, Барселону, Ниццу, Ларнаку, Венецию, Осло, Будапешт, Мюнхен, Франкфурт, Стокгольм, Копенгаген, Берлин, Цюрих, Женеву, Пафос, Брюссель, Салоники. Планировались, но были отменены из-за санкций в последний момент рейсы в Прагу, Любляну, Софию, Ригу, Вену, Аликанте, а также вечерние рейсы в города Германии и Италии. После 16 часов 27 февраля ни один лайнер из “Шереметьево” в Европу уже не вылетел.

Из “Домодедово”, “Внуково” и “Жуковского” рейсов в Европу меньше, но в целом картина такая же.

КАКИХ АВИАКОМПАНИЙ КОСНЕТСЯ РЕШЕНИЕ ЕС

Из российских авиакомпаний больше всего маршрутов в Европу у “Аэрофлота”. Национальный перевозчик отменял рейсы только в те страны, которые вводили ограничения – сначала в Варшаву и Прагу, потом в Софию и Бухарест и так далее. Сейчас, очевидно, отменит все.

Также летают (или летали) в Старый Свет самолеты S7. Авиакомпания, не дожидаясь решения ЕС, еще в пятницу отменила все свои рейсы в Европу с 26 февраля по 1 марта. А именно - в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж, то есть в очень популярные у наших туристов города.

“Уральские авиалинии” свернули свою только что запущенную чартерную программу на португальский остров Мадейра – туда успел улететь лишь один борт с 200 туристами, и возвращение их пока под вопросом. Также в расписании “Уральских авиалиний” были рейсы в Барселону, Будапешт, Бургас, Варну, Ираклион (остров Крит), Ларнаку, Пафос, Софию.

И это не полный список – европейские рейсы выполняли “Россия”, “Победа”, Nordwind.

КАКИМИ БУДУТ ОТВЕТНЫЕ САНКЦИИ И НА ЧТО ПОВЛИЯЮТ

Россия вводит ответные санкции для всех стран, закрывающих свое воздушное пространство - очевидно, введет и для всех авиакомпаний стран Евросоюза. То есть тоже запретит их лайнерам летать в небе над Россией. И эти санкции будут очень чувствительными. Воздушное пространство России – огромное. Над территорией нашей страны иностранные авиакомпании выполняют около 500 рейсов в сутки. Европейским перевозчикам придется искать новые маршруты из Европы в Азию, в облет России. В среднем время в пути, по оценкам экспертов, увеличится на 4 - 5 часов. А вместе с ним и расход топлива, и цены на билеты.