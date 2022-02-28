Минобороны: авиация ВКС России разбила 6 колонн бронетехники Украины

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Вечерняя сводка с брифинга Минобороны России довольно сухая и короткая. Она о реальных потерях украинских войск, которых можно было избежать.

- Оперативно тактической авиацией ВКС России поражено 6 колонн бронетехники украинских вооруженных сил.

Уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал также отметил, что за последние сутки добровольно сложили оружие еще 110 украинских военнослужащих.

Они подписали соглашение о том, что больше не поднимут оружие в сторону мирных граждан и военнослужащих России. В ближайшее время они вернуться в свои семьи и мирную жизнь.

БОЕВАЯ СВОДКА

В группировка войск Луганской Народной Республики в течение дня продолжила ведение наступательных действий в направлении населенного пункта Кременное, продвинувшись вперед еще на 3 километра, а подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики на 16 километров и овладели населенным пунктом Заможное.

С начала проведения специальной операции российскими Вооруженными Силами России. на территории Украины поражены:

1146 - объектов военной инфраструктуры.

31 - пункт управления и узел связи ВСУ.

81 - зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.

"Бук М-1" и "Оса".

75 - радиолокационных станций.

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