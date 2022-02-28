Минобороны: авиация ВКС России разбила 6 колонн бронетехники Украины

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Вечерняя сводка с брифинга Минобороны России довольно сухая и короткая. Она о реальных потерях украинских войск, которых можно было избежать.
- Оперативно тактической авиацией ВКС России поражено 6 колонн бронетехники украинских вооруженных сил.
Уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета (в том числе на земле), 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Генерал также отметил, что за последние сутки добровольно сложили оружие еще 110 украинских военнослужащих.
Они подписали соглашение о том, что больше не поднимут оружие в сторону мирных граждан и военнослужащих России. В ближайшее время они вернуться в свои семьи и мирную жизнь.
БОЕВАЯ СВОДКА
В группировка войск Луганской Народной Республики в течение дня продолжила ведение наступательных действий в направлении населенного пункта Кременное, продвинувшись вперед еще на 3 километра, а подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики на 16 километров и овладели населенным пунктом Заможное.
С начала проведения специальной операции российскими Вооруженными Силами России. на территории Украины поражены:
1146 - объектов военной инфраструктуры.
31 - пункт управления и узел связи ВСУ.
81 - зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.
"Бук М-1" и "Оса".
75 - радиолокационных станций.
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