Путин рассказал о санкциях «империи лжи»

Президент собрал министров и банкиров, чтобы решить, как минимизировать влияние санкций на экономику России. Фото: Пресс-служба Президента России

Владимир Путин провел совещание с экономическим блоком правительства. Кроме членов Кабинета министров, которые отвечают за экономический блок, в нем приняли участие первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а также представители банковской сферы - председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и глава Сбера Герман Греф.

- Я пригласил вас для того, чтобы поговорить с вами о вопросах, связанных с экономикой, финансами… - начал совещание президент.

При этом Путин подчеркнул, что речь пойдет о работе в условиях тех ограничений, с которыми столкнулась Россия.

-…Имея в виду и те санкции, которые сейчас ввели так называемые западные сообщества. Как я ее назвал в своем выступлении, империя лжи пытается реализовать в отношении нашей страны.

Премьер Михаил Мишустин и первый зам главы администрации Кремля Сергей Кириенко. Пресс-служба Президента России. Фото: Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАСС

При этом само совещание осталось закрытым. По его итогам Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Главное из него:

Экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, полученной с 1 января 2022 года.

С 1 марта россиянам запрещается зачислять иностранную валюту на свои счета за пределами страны или переводить валюту для погашения займов.

Компаниям разрешается до конца года обратно выкупать свои акции при определенных условиях (одно из них - обвал стоимости на 20%).

Россияне могут открывать счета в банках без личного присутствия, если им нужно сменить банк.