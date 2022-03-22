В Израиле запретят хранить наличные деньги дома

Основной целью нововведений является борьба с черным налом. Фото: Shutterstock

Впервые в истории существования Государства Израиль его жителям запретят хранить дома крупные суммы денег. Новые правила разрабатывает Налоговое управление страны. Нарушителей будут строго наказывать вплоть до конфискации средств.

Согласно плану управления, вскоре израильтянам будет позволено хранить дома (а также в офисе, автомобиле или любом другом месте) деньги в сумме не более 50 тысяч шекелей (около 1,66 миллиона рублей). Причем неважно, в какой именно валюте находятся средства. Указанная сумма не будет вызывать вопросов налоговиков и правоохранителей.

Если же у человека дома находится сумма от 50 до 200 тысяч шекелей (примерно до 6,6 миллиона рублей) – ему необходимо будет уведомить об этом сотрудников Налогового управления, а также позаботиться о документальном подтверждении происхождения средств. В противном случае израильтянину грозит уголовное преследование.

Кроме того, если налоговики заподозрят, что у гражданина дома хранится крупная сумма незадекларированных денег, они имеют полное право обратиться в суд за ордером на обыск. В настоящее время подобные разрешения выдаются в качестве исключения, но новые правила должны упростить получение подобных ордеров.

Пока неясно, в каких именно случаях возможна будет конфискация средств, но известно, что штрафы могут достигать до 25% от обнаруженных «сверхлимитных» средств.

Основной целью нововведений является борьба с черным налом, а также с отмыванием доходов от криминальной деятельности и проституции.

По оценкам Налогового управления, введение лимитов на хранение денежных средств пополнит казну Израиля на 15 миллионов шекелей в этом году и на 300 миллионов – в следующем.

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