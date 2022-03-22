Путину рассказали об открытии мемориала, посвященного убитым в войну нацистами жителям Новгорода

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

На рабочей встрече в Кремле обсудили состояние региона.

- Я посмотрел документы, знаю, что там и как происходит: растёт промышленное производство, объемы строительства увеличиваются, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране, с бюджетом выровняли ситуацию – это очевидный факт, это всё очень хорошо, - похвалил Владимир Путин.

Никитин в ответ перечислил другие успехи. Например, 80% социальных контрактов (около 10 тысяч) признаны эффективными. Речь о госпрограмме помощи бедным, когда семье даются деньги на какой-то конкретный бизнес-план – могут профинансировать строительство теплицы или покупку скота на разведение. Главное, чтобы люди потом могли сами себя обеспечивать - это и есть главная цель социального контракта.

- Профицитный получился бюджет? – спросил президент.

- Бюджет получился профицитный, но в основном за счет экспорта, за счет того, что очень удачным был год с точки зрения экспорта наших ключевых производителей, - подтвердило губернатор.

Никитин рассказал о мемориале «Жестяная горка», посвященному жителям области, которых убили в войну нацисты. Памятник открыли, как того и хотел российский лидер.

- Первый суд прошел в Батецком районе, где был признан геноцид народов Советского Союза. То есть этот прецедент был создан, - заметил глава региона.