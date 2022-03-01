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Происшествия1 марта 2022 6:00

Убийца восьмилетней Насти Муравьевой из Тюмени оказался наркоманом

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве малолетней Насти Муравьевой
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
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На следствии обвиняемый заявлял, что был пьян

На следствии обвиняемый заявлял, что был пьян

Фото: Вадим Бегун

В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела по обвинению Виталия Бережного в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой. Дело по статье "убийство сопряженное с похищением и насильственными действиями" с обвинительным заключением направлено для передачи в суд.

- По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома по улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую ему малолетнюю девочку Настю Муравьеву. Обманным путем он заманил потерпевшую к себе в арендованную квартиру в этом же доме, где совершил ее убийство, - сообщает подробности дела в СК России.

Согласно материалам дела тело потерпевшей Бережной герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года с целью сокрытия преступления переместил его в труднодоступное место на береговую линию озера Оброчное.

Несмотря на попытки педофила скрыть преступление, следователи вышли на след по куску половика и коробке, в которую Бережной упаковал тело ребенка. Убийца использовал коробку от бытовой техники, которую собирал на работе. В квартире, которую он снимал полицейские обнаружили обрезанный половик.

- По уголовному делу выполнен исчерпывающий объем следственных действий, собраны достаточные доказательства причастности Бережного к инкриминируемому преступлению. Установлено, что в день совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения, - отметили в СК России.

На следствии обвиняемый заявлял, что был пьян...

Убийца ребенка заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Надеется, что присяжные его пожалеют и это позволит ему избежать пожизненного заключения.

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