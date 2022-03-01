«Ты давно вырезала меня из своей жизни»: Отец ребенка беременной Фриске обратился к ней в соцсетях

Наталия Фриске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сестра певицы Жанны Фриске Наталия в апреле станет мамой. Для 35-летней женщины это будет долгожданный ребенок. Правда, воспитывать малыша Наталия собирается в одиночестве. Сестра звезды рассталась с отцом своего ребенка еще в начале беременности. Несмотря на то, что Фриске не сообщает его имя, поклонники уверены, что речь идет о 40-летнем белорусском музыканте Саше Попове.

- Мы расстались с отцом будущего ребенка в начале беременности. Я психанула и ушла. Он не мой человек. Поняла, что рядом с ним не смогу. Как ушла, то сразу все наладилось в жизни, - рассказала Фриске.

При этом Наталия вовсе не против того, чтобы ее будущий ребенок общался со своим отцом. Сестра артистки знает, что у нее будет девочка. Наталия собирается дать ей свою фамилию, а вот отчество в свидетельстве о рождении записать настоящее, как у белорусского певца – Александровна. Имя дочки Фриске пока не разглашает и только говорит, что не будет называть ее Жанной.

- Не Жанна ее назову. Как? Пока секрет, - заявила Наталия в Инстаграме.

Подписчики уверены, что отец ребенка Наталии - бывший солист группы «Турбомода» Саша Попов. Фото: Инстаграм.

Подписчики уверены, что отец ее ребенка - бывший солист группы «Турбомода» Саша Попов. Фриске и Попов вместе записали дуэт «В небо». Поклонники предполагают, что у коллег начался роман, но потом они расстались. Недавно певец сам подогрел эти слухи, обратившись к Наталии через соцсети.

- Ты меня вырезала давно из своей жизни, – написал он Фриске в Инстаграме.

Новость о своем возможном отцовстве Попов не комментирует.

- Давайте дождемся в апреле рождения ребенка, это сейчас важнее всего, а отца Наташа, если сочтет нужным, сама назовет, это ее тайна, – сообщил артист журналистам.

Сестра Жанны Фриске рассказывала, что пыталась забеременеть много раз. С 2013 по 2019 годы она была замужем за Сергеем Вшивковым. Супруги безрезультатно пытались зачать наследника. Но оказалось, что у них генетическая несовместимость.

- Я вообще забеременела раньше Жанны. У меня была первая замершая беременность в 2011-м году, Потом вторая – в 14-м. И третья – в 15-м. Врачи сказали, что у нас с бывшим мужем была генетическая несовместимость. Поэтому в 2017-м мы сделали ЭКО – тоже не получилось. Что, в конечно итоге, стало одной из причин развода, - говорит Фриске.

Наталия призналась, что не боится сгореть от онкологии, как ее сестра. Она слишком долго мечтала стать мамой.

- И я полгода себя готовила к ЭКО, потому что знала о возможном росте злокачественных клеток, - сообщила Наталия.