Безопасное обращение с опасными отходами

Федор Белоногов, главный инженер компании «Термика»

Об этом наш разговор с Федором Белоноговым, главным инженером компании «Термика», крупнейшим предприятием Сибири по утилизации и обезвреживанию опасных отходов.

- Федор, с 1 марта 2022 года система обращения с промышленными отходами I и II классов принципиально меняется. В России будет единый федеральный оператор. Как именно новая система будет работать и какое участие примут такие предприятия, как ваше?

- Да, Федеральный экологический оператор будет отвечать за всю цепочку - сбор, транспортирование, утилизация и обезвреживание. Все образователи отходов должны зарегистрироваться в ФГИС ОПВК (федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с опасными отходами I и II классов. - Прим. редактора), задекларировать наименования своих отходов, объемы и др. Затем в течение определенного времени они могут накапливать отходы, но по закону не более 11 месяцев, а потом подать заявку в ФЭО на вывоз. В течение двух месяцев ФЭО обеспечит вывоз отходов. Собирать, транспортировать, обрабатывать, утилизировать и обезвреживать отходы ФЭО будет самостоятельно или привлекать операторов, имеющих лицензию для работы с отходами I и II классов опасности. К таким предприятиям «Термика» как раз и относится. В ФГИС ОПВК должны регистрироваться образователи отходов, перевозчики, переработчики - все участники рынка. Мы уже зарегистрировались. В ближайшее время в регионах пройдут торги, будут определены операторы.

- Для операторства Федеральный экологический оператор выдвинул серьезные критерии?

- Серьезные, «Термика» всем критериям соответствует. Мы работаем давно, у нас есть все: оборудование, техника, команда, опыт. К примеру, если мы занимаемся транспортировкой ртутных ламп, то у нас есть специально оборудованные автомобили, которые оснащены специальными контейнерами и средствами демеркуризации в случае боя ртутных ламп. Автомобили оснащаются системой ГЛОНАСС, имеется специальную маркировка, чтобы в том числе и ФЭО мог отслеживать путь каждой машины от места сбора отходов до центра их утилизации и обезвреживания. Это принципиальный момент, и я его приветствую. При такой системе можно говорить, что отходы не попадут, как это сегодня иногда случается, в наши леса, реки, озера.

- В чем основное конкурентное преимущество «Термики»?

- Современное и безопасное производство. В 2013 году мы провели модернизацию, такого масштабного проекта в России еще не было.

Модернизация позволила значительно расширить перечень отходов для обезвреживания термическим способом. Отмечу, что перечень, с которыми мы работаем, один из самых больших за Уралом. Наше производство состоит из двух участков. Первый - утилизация и обезвреживание отработанных ртутьсодержащих отходов. Второй - это участок по термическому обезвреживанию отходов на специализированной установке - инсинератор ИН50.7 Температура 850 градусов позволяет обезвредить большинство опасных отходов с камерой дожигания отводящих газов при температуре 1100 градусов.

Наша гордость - трехступенчатая система газоочистки на участке термического обезвреживания.

- Какой подход в сфере обращений с опасными отходами, на ваш взгляд, сегодня должен развиваться?

Как говорят специалисты, один из основных вариантов борьбы с опасными отходами - сокращение их объемов в принципе. Есть новые технологии, разработки способные исключить использование

I и II класса опасности. К примеру, использование светодиодных ламп вместо ртутных - опыт одного из красноярских заводов: качество освещения не хуже, а польза для окружающей среды огромная.

- В 2021 году сеть «Губернские аптеки» в партнерстве с «Термикой» запустила проект утилизации просроченных лекарств. В аптеках установлены специальные контейнеры. Прошло несколько месяцев, как реагируют красноярцы?

- Население активно включилось. Система сбора показала высокую эффективность, килограммы лекарств утилизируются, не попадают на полигоны. Сейчас ведем переговоры еще с тремя аптечными сетями.

- В «Термику» люди могут сдавать батарейки, лампы, термометры. И не в формате акций, а постоянно. Причем какое-то небольшое количество вы берете бесплатно. Но утилизация - дорогое удовольствие. Как это должно работать в идеале? Готовы ли люди платить?

- Да, население приносит опасные отходы в офисы «Термики» и нашего партнера регионального оператора «РостТех». С каждым годом все больше. Рост в минувшем году по сравнению с 2020-м, к примеру, по батарейкам, - в 8 раз, термометрам - в два. Но наши офисы - не в шаговой доступности. Создание для населения безопасной и удобной системы сбора опасных отходов - крайне важная государственная задача. Раздельный сбор необходим потому, что он значительно улучшает качество вторичного сырья, которое потом идет во вторичное производство. Сейчас отходы попадают в мусорное ведро. В твердых коммунальных отходах - до 3% отходов I и II классов опасности. Одна обычная батарейка «заражает» тяжелыми металлами 1м³ ТКО. Опасные отходы извлекают на единственном в крае мусоросортировочном заводе «РостТех», но он обслуживает только правобережье Красноярска. Готовы ли люди платить? Отвечу так: нужно объяснять, рассказывать об утилизации и переработке, сколько это все стоит, какая польза в итоге будет для здоровья человека и природы.

ООО «Термика»

Тел.(391) 253-36-33

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